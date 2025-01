El espectacular segundo look de Melania Trump en la investidura: collar de Cenicienta y vestido de firma francesa

Melania Trump vuelve a ser la protagonista con este segundo estilismo de princesa, muy elegante y sofisticado.

Patricia Martín

Fuente: Mujer hoy.com

Donald Trump ha vuelto a la Casa Blanca, acompañado de Melania Trump, la protagonista absoluta del acto de investidura celebrado el lunes 20 de enero, sorprendiendo con los looks elegidos para la toma de posesión. Mientras que en el acto de la mañana, Melania escogió un estilismo que no pasó desapercibido, con una maxi pamela que le tapaba la mirada, para el baile inaugural se decantó por un look completamente opuesto.

Muy elegante y sofisticada, Melania cambió el abrigo y el sombrero por un vestido de gala bicolor muy elegante, que combinó con unas espectaculares joyas. Siempre fiel a su estilo, la mujer del actual presidente de Estados Unidos ha vuelto para demostrar que merece un puesto en el ranking de primas damas estadounidenses mejor vestidas.

El look de Melania Trump, al detalle

En este tipo de actos existe una norma no escrita de utilizar ropa de una firma estadounidense, norma que cumplió por la mañana al elegir un abrigo azul marino estructurado de Adam Lippes. Por la tarde, Melania ha confiado en uno de sus diseñadores de confianza , el francés Hervé Pierre, antiguo director creativo de Carolina Herrera.

Melania Trump en el baile inaugural (GTRES)

El diseño, un espectacular vestido de gala entallado, muy especial y original. El vestido, blanco, tiene escote palabra de honor y una apertura lateral, pero lo mejor es el detalle de la banda negra en contraste, que forma un original zixzag que nace en la parte del pecho y llega hasta el bajo del vestido.

Se trata de un modelo hecho exclusivamente para esta ocasión, tal y como escribía el diseñador en sus redes sociales: « Fue un honor crear el vestido para la primera dama Melania Trump esta noche. No puedo agradecerle lo suficiente… Fue un proyecto maravilloso, una gran colaboración… ¡Como siempre!«.

Combinó el vestido con unos elegantes zapatos de tacón en blanco, acabados en punta, de inspiración nupcial. Pero el detalle que más nos ha gustado de todos, es el choker negro que luce en el cuello, formado por una cinta ancha y un broche de diamantes con forma floral, al más puro estilo Cenicienta.

En el aspecto beauty, Melania lleva el pelo suelto, peinado con raya al medio y ligeras ondas al agua, sobre todo en los mechos delanteros. En cuanto al maquillaje, destaca la mirada, con un clásico delineado negro y sombras en tonos oscuros. El labial, en un rosa muy natural, realza sus rasgos y aporta luminosidad al rostro.

Dos looks para el recuerdo

La reaparición de Melania Trump ha causado sensación en todo el mundo. Tanto el look impoluto de la mañana, como el vestido de gala de la noche, demuestran la pasión de la primera dama por la moda y la convirtieron en la protagonista del día.

Con un estilo clásico, pero con un toque especial, habrá que esperar para ver cuáles son los próximos looks de Melania, pero después de esta primera toma de contacto, seguro que no deja de sorprendernos con sus elecciones estilísticas.

