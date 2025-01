El fin de la inocencia

A los bolivianos ya nada nos sorprende. Cual ranas en una olla de agua caliente, el gobierno masista, ahora liderado por Luis Arce Catacora, nos ha ido acostumbrando a subirnos la temperatura de los abusos judiciales y estragos económicos, tanto que hemos perdido la capacidad de reaccionar con indignación o rabia, y permanecemos adormecidos en la indiferencia y el conformismo, al punto de acercarnos lentamente a la muerte de la democracia y, con ella, a la pérdida de nuestra libertad.

No por nada, Arce Catacora –a nombre de los bolivianos– felicita a Nicolás Maduro por la culminación vergonzosa de un fraude electoral y un atropello a la voluntad popular sin nombre.

No hay peor ciego que el que no quiere ver. La persistencia de los jueces “autoprorrogados” es un despliegue público de cinismo y arrogancia inverosímil, que no hace sino confirmar las claras intenciones del régimen de Arce Catacora de no abandonar el poder por ninguna razón. Lo están haciendo en Venezuela y lo harán en Bolivia.

En este sentido, el proceso electoral no hace, sino profundizar la desunión de la oposición, desgastarla y debilitarla, mientras el régimen masista finge tener una conducta democrática que disimula su naturaleza y verdaderas intenciones autoritarias. La aparente división del MAS, así como la debilidad electoral de Arce Catacora que no supera el 4% de popularidad, ha obnubilado a los pequeños caudillos opositores, que salivando por lo que consideran una posible victoria electoral sobre el MAS se han lanzado al ruedo. No habrá tal victoria. Como lamentablemente no lo hubo este domingo pasado en Venezuela.

Si no fue posible la victoria de la oposición en Venezuela, lo será aún más difícil para nosotros en Bolivia. Por un lado, la oposición venezolana, luego de múltiples ensayos de unidad, traiciones mutuas, cooptaciones de parte del régimen, etc. ha logrado un nivel de apoyo popular nunca antes alcanzado, con un liderazgo heroico e incuestionable de María Corina Machado. En Bolivia, no podemos decir lo mismo ni muchísimo menos. Nuestra oposición fracturada y polarizada no puede aspirar al grado de apoyo unitario del electorado de casi 70% en Venezuela.

Por otro lado, Maduro y Arce Catacora se equiparan en su desprecio por las leyes y la institucionalidad, siguiendo el mismo libreto autocrático y cínico. Nos basta referirnos al excelente artículo reciente de Franklin Pareja, “Un monumental fraude en construcción”, publicado en Brújula Digital, para entender la verdadera magnitud del gran engaño al que pretende conducirnos el régimen socialista gobernante.

Elecciones en las circunstancias actuales no nos devolverán la democracia y menos la sustitución del régimen autoritario de tuno, a no ser que se logre una modificación fundamental del papel del apócrifo Tribunal Constitucional Plurinacional, de jueces “re-autoprorrogados”, un Tribunal Supremo Electoral empoderado e independiente y un padrón electoral auditado independientemente. Y, aun así, necesitaremos garantías antifraude, que no pueden ser menos que la renuncia de Arce Catacora a la reelección.

Ronald MacLean Abaroa

Es catedrático; fue alcalde de La Paz y ministro de Estado