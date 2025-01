El martes vence el plazo para tramitar el certificado de impedimento

Este martes 14 de enero vence el plazo para que las personas que no pudieron emitir su voto en las elecciones judiciales del 15 de diciembre de 2024, por un caso fortuito o porque padecen alguna enfermedad, tramiten el certificado de impedimento en las oficinas de los nueve tribunales electorales departamentales.

Fuente: ABI

Como sucede desde hace semanas, el Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz habilitó la atención este fin de semana, desde las 08h30 hasta las 14h00.

Además de la atención en sus oficinas centrales, habilitó dos ventanillas de las oficinas del Servicio de Registro Cívico (Serecí), ubicadas en la avenida 16 de Julio esquina Loayza en el Prado de La Paz, para la entrega de los certificados.

El certificado de impedimento se extiende por enfermedad (certificado médico, internación); porque el día de la votación se encontraba en tránsito (boletos aéreos, pasajes terrestres); por caso fortuito (desastres naturales acreditado); fuerza mayor (trabajo, accidente, cambio de destino); y a ciudadanos inhabilitados (acreditar el impedimento mediante la plataforma del «Yo participo» del TSE).

El 15 de diciembre se realizó en todo el país las elecciones judiciales para elegir a las autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Consejo de la Magistratura (CM) y Tribunal Agroambiental (TA); no obstante en Beni y Pando no se votó para elegir a las autoridades del TCP y del TSJ, mientras que en Santa Cruz, Tarija y Cochabamba para los magistrados del TCP.

Según la norma electoral, las personas que no emitieron su voto son sancionados con una multa de Bs 500 y durante 90 días después de los comicios no pueden realizar ningún trámite bancario, acceder a un cargo público, ni tampoco sacar o renovar pasaporte. Estas sanciones no se aplican a las personas mayores de 70 años que no votaron.

