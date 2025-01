Aseguró que dos agentes de la dictadura entregaron una citación en su vivienda, convocándolo a comparecer este martes ante un juez de ejecución.

El opositor cubano José Daniel Ferrer denunció amenazas del régimen de Díaz-Canel para que abandone su activismo político (EFE/ Alejandro Ernesto)

(Con información de Europa Press y EFE)

Fuente: infobae.com

El opositor cubano José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), denunció este lunes haber recibido amenazas para que abandone su actividad política.

Aseguró que dos agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) entregaron una citación en su vivienda en el barrio de Altamira, Santiago de Cuba, convocándolo a comparecer este martes ante un juez de ejecución a las 9:00 horas.

“Dos oficiales de la PNR, de la Policía Nacional, se personaron acá en la sede de la Unión Patriótica de Cuba, en mi vivienda, en Altamira, Santiago de Cuba, para citarme oficialmente para mañana a las 9.00 horas antes un juez de ejecución”, denunció.

El opositor, que atribuye esta citación a presiones del régimen de Miguel Díaz-Cabel, declaró al Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) que no asistirá.

“No hay que ser adivino para saber que se trata de amenazas de que voy a volver a prisión si no paro, si no dejo mi activismo político y social a favor de la libertad de nuestro pueblo y del bienestar de todos los cubanos”, agregó, al tiempo que recalcó antes que no asistirá a la cita.

El líder opositor aseguró que dos agentes de la dictadura entregaron una citación en su vivienda, convocándolo a comparecer ante un juez de ejecución

El líder opositor enfatizó que su activismo se basa en la defensa de los derechos humanos y aseguró que nunca ha cometido delito alguno, por lo que las múltiples ocasiones en las que ha sido encarcelado son una represalia por su lucha política.

“Que se ahorren las amenazas, y si me van a regresar a prisión (…) deben tener presente que por la libertad y el bienestar de mi nación estoy dispuesto no solo a ir a prisión, sino también a dar la vida”, añadió.

Ferrer fue liberado recientemente, el pasado 16 de enero, como parte de una lista de más de 530 presos políticos excarcelados por el régimen cubano. Esta medida se produjo tras la retirada de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo por parte de Estados Unidos.

El disidente cubano permaneció encarcelado desde 2019 y, anteriormente, durante la Primavera Negra de 2003, fue detenido por su participación en el Proyecto Varela, una iniciativa liderada por Oswaldo Payá para impulsar reformas democráticas en el país. En esa ocasión, Ferrer fue condenado a 25 años de prisión.

El opositor describió las condiciones carcelarias en Cuba como inhumanas, comparándolas con “campos de concentración” donde, según denunció, los presos políticos y comunes enfrentan situaciones extremas que han resultado en numerosas muertes.

La citación a Ferrer se suma a un historial de presiones y represalias contra figuras de la oposición cubana, mientras el régimen mantiene su postura de restringir cualquier disidencia política.

El disidente cubano permaneció encarcelado desde 2019 y, anteriormente, durante la Primavera Negra de 2003, fue detenido por su participación en el Proyecto Varela, una iniciativa liderada por Oswaldo Payá para impulsar reformas democráticas en el país (REUTERS/Mariana Bazo)

El pasado 21 de enero, la ONG Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció que no se han registrado nuevas excarcelaciones de presos políticos desde que el gobierno de Trump incluyó nuevamente a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo.

El OCDH manifestó su “máxima preocupación ante la posible cancelación, suspensión o ralentización” de estas medidas.

Por su parte, la organización Justicia 11J calificó la situación como “alarmante” y solicitó a la dictadura cubana que “no detenga las excarcelaciones de personas privadas de libertad por razones políticas”.