Elecciones y política

El presidente del TSE se atrevió y puso fecha definitiva para las elecciones: 17 de agosto: De manera inamovible, dijo. Yo tengo mis dudas porque el 17 de febrero se va a hacer la cumbre política; la más importante de los últimos años y, ahí se va a acordar la fecha definitiva, entonces no es tan inamovible, pero no importa.

Diré que me dio gusto escuchar a Hassenteuffel; las comparaciones son odiosas, pero tenés que hacerlas, porque es difícil entender ¿cómo una persona con tanto conocimiento, en el campo legal y electoral, como es él, puede salirnos, como lo hizo hace muy poco, con ese acuerdo con el TCP ¿Alguien puede entenderlo? Ese “pacto” puso, en los hechos, al TCP por encima del TSE en materia electoral, cosa que va contra todo lo conocido en la materia, porque sabemos que en eso, el TSE es máxima y única autoridad. Entonces, es pertinente la pregunta; ¿Y por qué el acuerdo con el TCP? ¿ para quedar bien con el gobierno? ¿necesita eso el TSE?

En fin, sabrá el presidente del TSE cómo cuida su nombre, pero, me agradó escucharlo, pudo ser una señal de que no todo está perdido

Y con cumbre o no (17/02), la política seguramente se moverá mucho más; por el momento, Tuto Quiroga y Reyes Villa son lo que llevan la delantera desde el llano, aunque el “Bombón” tiene un piso político más ventajoso, digamos la alcaldía de la capital cochabambina, o desventajoso, porque habrá que ver cómo queda esa ciudad después de las lluvias que muestran, hoy, que la mampostería no es obra en buen estado… pero eso lo determina el viviente de esa ciudad.

Al otro lado, Tuto Quiroga, a quien desde mi punto de vista se lo ve cada día más lejos de esa alianza por la unidad de los … digamos… “de siempre” o “tradicionales” que generaron alguna esperanza en la oposición amorfa (sin forma y sin nombres) al masismo, hasta que, casi a la fuerza incluyeron a Tuto Quiroga que estaba lejos de una opción de unidad colegiada, pero había que dar la impresión o generar esperanzas de que la misma es posible, pero, esa sensación va quedando atrás, porque Tuto Quiroga en persona, en el programa “la hora pico” de radio Oriental fue muy claro con eso de que él no se se ve en otro lado que no sea en la presidencia y no se refirió para nada a la unidad de la oposición, ateniéndose al guion preparado por esa alianza, es decir, que una encuesta (desecharon la primaria interna) define.

Quiroga se ve presidente, pero, reitero, para llegar a la presidencia tiene que ganar la interna (Claure parece estar con intenciones de coadyuvar en ella) pero reitero, él no se ve cediendo el lugar en el que ya se puso, es decir, como candidato. Jorge Robles preguntó: ¿Cuál es la predisposición de Jorge Tuto Quiroga para el éxito de este pacto de unidad? Esa predisposición está incluso en ceder el liderazgo. ¿podría incluso ceder su candidatura, ir por una vicepresidencia o ver de acuerdo a los resultados? Quiroga respondió: Con todo respeto, Jorge, yo tengo un proyecto claro con la capacidad, credibilidad y firmeza para liderizarlo. Estamos consiguiendo las adhesiones, estamos formando esa unidad, la estamos demostrando, tenemos un programa claro y voy a ser presidente de Bolivia. No estoy buscando ninguna otra cosa más, ni la contemplo, ni especulo, ni cabe.

¿Es mala interpretación de parte de quien escribe o el mensaje está claro? Para mi está claro… Tuto ve que esta vez es posible ser, al menos “el” candidato y, tras de ello va; con o sin alianza; bah… sigue juntando “alianzas” muy pequeñas, pero esas son siglas, y ese no es el camino tomado por sus pares, que hacen sus alianzas en la organización de la unidad, cosa que no hace Quiroga que, reitero, para mí, está diciendo muy claramente: claro, estoy con ellos, pero yo soy el candidato.

Hace unos días atrás, gente de la agrupación de Luis Fernando Camacho lo lanzó también como candidatos. Carlos Mesa acaba de bajarse y allana o dificulta el camino, porque quedaban sólo Samuel Doria Medina y él, como los institucionalistas de la unidad, que no hacen política cotidianamente y si la hacen no es muy visible, de manera que, por más que Mesa haga de articulador, da la impresión de que la mesa de unidad, va a quedar con asientos vacíos o sin una pata importante

Última pregunta: Tuto Quiroga ¿busca la unidad de la oposición o ser el candidato de la oposición? Yo lo veo personal el asunto; si pierde la elección/encuesta interna, si se da, se va a salir y va a ir por afuera; su declaración es muy clara. Tuto siente que esta si es su oportunidad, que casualmente, es la última y tras de ella puede ir; esa es mi mirada sobre el tema. La unidad posible es la que hacen los candidatos que ceden sus aspiraciones por un proyecto conjunto. No es, desde mi punto de vista, reitero, lo que busca Tuto Quiroga que ya armó equipo en casi todo el país; en esas casas de campaña no se nombra a nadie que no sea él y la unidad en torno al candidato que, además, es sólido, aunque tenga propuestas que, de liberal, tienen poco, aunque hay que reconocer que no se refiere a ello; en el último tiempo, al menos, se ha cuidado de presentarse como una alternativa liberal o centrista, pero eso lo vemos más adelante en el tiempo… eso es lo que sobra, aunque la fecha de agosto no sea tan lejana.

Claro, se dirá que en la alianza de “la unidad posible” están Vicente Cuellar y Amparo Ballivián, pero sus intenciones de voto son muy bajas, aunque puedan aportar con ideas; en algunos casos buenas, sobre todo en el caso de la señora.

Samuel no se sabe qué hace, debe estar esperando saber qué y cómo acomodarse a esto… seguramente, como decimos en Santa Cruz, sabe que “los primeros choclos son de los monos”

Y, está Branko Marincovic, que se presenta sí mismo como lejano y casi enemigo de todos, cuando ha sido parte de ellos; de otra manera nunca hubiera sido presidente empresarial, presidente cívico y por último, ministro de Jeanine Añez. ¿duró un mes? No importa, fue… ¿hoy es ultra liberal? ¡Claro! Y conociéndolo como lo conozco, sé que cree en lo que está haciendo y, seguramente se prepara para la otra elección, aunque dijo que si pierde tiene su trabajo y vuelve a él… o sea, ¿no le da esperanzas a sus votantes, de seguir en ello? En esa otra elección, donde no va a estar ninguno de los “tradicionales”.

Consideremos lo siguiente: si esto se pierde, es decir, no se derrota al MAS, por errores propios de los opositores … todo se pondrá mucho más complicado, tendremos 25 años de Socialismo del Siglo XXI; 25 años de populismo de izquierda consolidada, además la idea de que el que no está con ellos es su enemigo. Para el populista de izquierda sigloveintiunero no existen adversarios, existen sólo amigos y enemigos.

¿Por errores propios? Si; Arce, que no tiene posibilidades reales y democráticas de ser reelecto. Si gana, será por fraude y, porque en la vereda del frente, lo hicieron muy mal. Eso queda claro… pero, veamos en qué queda, falta mucho aun, pero… agosto está cerca

Fuente: eju.tv