En enero, la Policía se vio envuelta en al menos seis escándalos de corrupción

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, aseguró que no se permitirá que los uniformados implicados en diferentes ilícitos continúen mellando la imagen de esa institución.

Robo de vehículos, extorsión, favorecimiento a reclusos, venta de armas y abuso sexual son los escándalos que se registraron en el primer mes de 2025 en los que se involucraron a integrantes de la Policía Boliviana.

El último caso que salió a la luz es este viernes, el gobernador de la cárcel de Uyuni, Ruddy G.R.R., y otros cinco policías fueron implicados en una banda criminal que se dedicaba a robar vehículos en el departamento de Oruro. Los uniformados son investigados por incumplimiento de deberes, organización criminal y otros delitos.

“Se abrió un caso por beneficios en razón del cargo, incumplimiento de deberes, organización criminal y otros delitos los cuales han inferido en una aprehensión del mismo. Se ha procedido de la aprehensión del gobernador de la cárcel de Uyuni, en total existen dos aprehendidos y cuatro arrestados”, explicó el fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales.

De acuerdo al informe del Tribunal Disciplinario, en 2024, al menos 600 uniformados fueron dados de baja temporal y definitiva porque infringieron la Ley 101 de Régimen Disciplinario. En lo que va del año, se desvincularon a 10 policías de manera irrevocable.

Al respecto, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, aseguró que no se permitirá que los uniformados implicados en diferentes ilícitos continúen mellando la imagen de esa institución. Dijo que están realizando un barrido de los malos policías en todo el país.

“Para que hasta la próxima gestión no tengamos malos elementos al interior de la policía boliviana. Por lo tanto, estamos haciendo un barrido por todo el territorio nacional. Hemos comenzado en Santa Cruz donde tenemos aprehendidos, lo propio en el departamento de Potosí y ahora en La Paz. Si hay policías corruptos, violadores no van a ser más policías, no van a seguir manchando a la institución y deben estar en la cárcel”, manifestó.

Los casos

El 3 de enero, el sargento Brian C. Ch., golpeó de forma brutal a su pareja luego de asistir a un acontecimiento social en Oruro fue aprehendido y procesado por violencia familiar. Días después se determinó su baja definitiva.

La gestión pasada, este efectivo recibió una condecoración del Ministerio de Gobierno por el trabajo que desempeñó en el desbloqueo de carreteras que protagonizaron los sectores afines a Evo Morales, por más de 20 días.

El 21 de enero se conoció el segundo caso, cuando Carlos F. P. presentó una denuncia contra cuatro policías del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) por el robo de $us 139.000, amenazas y extorsión. Lo uniformados fueron aprehendidos este viernes, son investigados por concusión y cohecho pasivo propio.

El caso se registró el 30 de diciembre de 2024, luego que la víctima fue atracada por cinco delincuentes que pretendían comprar dólares, acudió a la Policía para denunciar el hecho. Sin embargo, el librecambista fue agredido y extorsionado por los policías.

Un día después, se aprehendió al excomandante de la Policía Fronteriza de la Chiquitania, Luis Fernando L. G., quien fue acusado de abusar sexualmente a su expareja que tiene discapacidad física. Tras una audiencia de medidas cautelares, un juez de Santa Cruz determinó su detención preventiva en la cárcel de Palmasola.

El 26 de enero, en el penal de Chonchocoro, el ciudadano brasileño Da Silva Tabaras asesinó a Nabor López tras ser atacado con un arma de fuego. El agresor indicó que compró el artefacto de un policía por Bs 4.000, quien es procesado por complicidad.

El último escándalo se presentó dos días después, un capitán identificado como Humberto F. C. y tres civiles fueron enviados a la cárcel tras ser acusados de dirigir una banda armada que se dedicaba a realizar “volteos” de vehículos indocumentados, extorsiones y secuestros a sus víctimas.

Según las investigaciones, estos sujetos operaban en Comarapa, Mairana y Samaipata, en el departamento de Santa Cruz. Cuando abordaban a sus víctimas se identificaban como agentes de la Dirección Nacional de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove).

Comisión

Por otra parte, Del Castillo indico que en el interior del verde olivo existe una comisión que está evaluando los diferentes casos para conseguir la baja definitiva de los uniformados, que se vieron implicados en esos ilícitos.

“Hay una comisión al interior de la Policía Boliviana y respetando la normativa vigente va conseguir la baja de todos estos elementos, para que no vuelvan a la institución como lo hacían en el pasado”, precisó.

