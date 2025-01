En medio de protestas, la Alcaldía cruceña confirma reducción de 900 funcionarios

Protestas

La medida obedece a los ajustes del Gobierno Municipal para enfrentar la crisis. Hay reclamos de diferentes reparticiones

Deisy Ortiz Duran

El Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra confirmó la reducción de personal, asegurando que 900 funcionarios no serán recontratados en esta gestión.

La medida responde a los ajustes anunciados por el alcalde Jhonny Fernández para enfrentar la crisis financiera y ocurre en medio de protestas de un grupo de gendarmes y bomberos que exigen su recontratación. El sector salud también reclama la continuidad de 40 médicos que no fueron contratados.

El vocero del Gobierno Municipal, Bernardo Montenegro, informó que son entre 800 y 900 personas las que no serán recontratadas. “Se va a hacer un recorte de aproximadamente del 20 por ciento en las diferentes secretarías para optimizar los recursos que se vienen mermando cada año”, afirmó Montenegro.

Aclaró que el sector salud es el único que no resultará afectado.

El fin de semana pasado, el alcalde Fernández informó sobre una serie de ajustes en el aparato administrativo municipal debido a la crisis económica que se arrastra desde 2024, provocada por la caída de ingresos. “Más de un 20% vamos a ajustar, lo que incluye la cantidad de personal y los niveles salariales de contrato. Los gastos están prohibidos, no van a haber compras de equipos, no va a haber compra de maquinarias y no están autorizados los viajes al exterior”, dijo.

Además, anunció ajustes en la dotación de combustible y la reducción de los vehículos para labores, sobre todo administrativas. También anticipó la reducción de dos secretarías.

Este jueves, 20 trabajadores de la Guardia Municipal y bomberos cumplieron su segundo día de huelga de hambre. Los manifestantes forman parte de un grupo que cumple una semana de paro indefinido, exigiendo al alcalde la recontratación de personal y estabilidad laboral para la gestión 2025.

Estefanía Calle, dirigente de la Guardia Municipal, afirmó que no levantarán las medidas hasta obtener un compromiso firmado por el burgomaestre.

“Solo exigimos que cumpla con el convenio firmado y se respete la estabilidad laboral de trabajadores con más de 10 o 15 años de servicio. No pedimos regalos, sino que se respete lo pactado”, dijo Calle, quien también denunció que las reuniones sostenidas hasta ahora no contaron con funcionarios con poder de decisión.

Por su lado, la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes) también realizó protestas en la Quinta Municipal para exigir a la Alcaldía que cumpla los compromisos asumidos con el sector.

Daniel Gutiérrez, dirigente de Fesirmes, denunció que cerca de 40 profesionales con inamovilidad laboral, por razones médicas o estado de gestación, aún no han firmado sus contratos para la gestión 2025.

El sector salud también exige insumos, reactivos, medicamentos e infraestructura adecuada en los hospitales municipales.

Gutiérrez advirtió que las condiciones precarias en los hospitales dificultan la atención a la población. “Llueve dentro de los hospitales y no hay mejoras. Estamos en un momento crítico con enfermedades como Covid-19, influenza, dengue y chikunguña, pero no hay condiciones para enfrentar estas crisis”, aseguró.

“En el Hospital Municipal del Plan Tres Mil seguimos esperando la entrega de la sala de Neonatología, que es vital para atender a los recién nacidos. En el hospital de la Pampa de la Isla, la emergencia sigue siendo un problema; en vez de aumentar camas, las estamos reduciendo por falta de espacio”, señaló.

Sobre la protesta de los gendarmes, el vocero de la Alcaldía indicó que no cederán ante chantajes e ilegalidades. “Se va a recontratar a los que cumplan con los requisitos de ley, como la libreta de servicio militar para los hombres y todas las exigencias. Además, se va a contratar al personal de acuerdo con el presupuesto que se tenga asignado a cada secretaría”, dijo Montenegro.

Las empresas

El vocero del Gobierno Municipal adelantó que también rescindirán contratos con algunas empresas, porque no están cumpliendo debido a la crisis y al incremento de precios en los materiales. “Como municipio se está tomando la decisión de rescindir contratos”, dijo al indicar que la próxima semana se dará a conocer los detalles.

Recordó que la administración pública se mueve en función de los ingresos, pero debe hacer ajustes frente a una disminución importante en los recursos provenientes del IDH, Coparticipación Tributaria y los ingresos propios. “Hay un desfase muy fuerte, pero esto no significa que no se va a cumplir con las deudas, pero hay que hacer una reprogramación para poder cubrir”, dijo Montenegro.

Las empresas constructoras reclaman el pago de Bs 120 millones por avances de obras.