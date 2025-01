En mercados aseguran que el precio de la carne de res subirá la próxima semana

Venta de carne de res en los mercados Foto: Archivo

En las últimas horas se conoció que existe un incremento en el precio de la carne de res al por mayor o por kilo gancho como llaman los carniceros, lo que generará que desde la próxima semana haya un aumento en el precio en la venta al público en general, no se especificó cual será el nuevo costo debido a que esto se maneja de acuerdo a los cortes que se obtienen de la res.

“Nos estaban dando el kilo gancho a 33, ahora están dando a 37 y nos dicen que desde el lunes darán a 40, no nos dieron explicación, simplemente nos dicen que si quieren no la traen, porque es poco lo que está llegando a La Paz, no hay una fiscalización”, dijo una de las vendedoras del mercado Miraflores a Cadena A.

Este aumento en la venta al por mayor afectará directamente a los precios de la carne para la venta a las personas en general, ya que el precio que actualmente tienen los cortes no es rentable para los carniceros según explican.

“Ya no sabemos a cuanto vamos a vender, a 34 bolivianos que nos estaban dando el kilo gancho vendíamos a 54 bolivianos la pulpa, ahora a 37 el kilo-gancho tendríamos que subir a lo mucho a 65 el kilo de pulpa”, dijo una de las vendedoras de carne.

En noviembre hubo un descenso del precio de la carne de res beniana, cruceña y del altiplano hasta a 32 bolivianos el kilo gancho, según los frigoríficos de El Alto, pero ahora otra vez el costo incrementa para este producto.

Pero no solo en La Paz hubo este incremento, incluso en Trinidad, una de las ciudades de las cuales habitualmente se distribuye carne al país, el precio de la carne de res subió en los últimos días igual por un aumento al costo del kilo gancho.

“Los ganaderos le subieron, porque en Santa Cruz les pagan más, el kilo gancho subió a 28 bolivianos, nosotros tenemos que subir el precio para poder pagar las boletas”, dijo un carnicero beniano-

Respecto a este tema el Concejal beniano Mezoth Shiriqui aseguró que subieron todos los insumos para la producción de los ganaderos, desde productos veterinarios hasta los costos en los mataderos.