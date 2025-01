Entre “Tuto” y Samuel, el resto no cuenta

Cuando estamos a menos de ocho meses de las elecciones generales e iniciando el año del Bicentenario de la creación de la República de Bolivia y no habiendo tiempo para proyectar figuras políticas nuevas tanto en la oposición como en el oficialismo con el fin de renovar las esferas políticas en el país, la disputa en la oposición día que pasa se va configurando cada vez más entre Jorge “Tuto” Quiroga y Samuel Doria Medina. El resto de precandidatos presidenciales, que se dicen ser opositores, deben dar un paso al costado para que vaya un solo candidato y pueda ganarle al MAS en las urnas.

Ambos políticos son de vieja data que participaron en varias anteriores elecciones generales sin poder ganarle al masismo, pero ahora, así como se pintan las cosas con una fuerte división en el oficialismo y la crisis económica en la que nos metieron, tienen una oportunidad de oro para triunfar ante el MAS en las próximas justas electorales de agosto próximo. Faltando saber quién de los dos tendrá más apoyo de la población para que sea respaldado por el resto de los precandidatos opositores presidenciales.

Una propuesta sólida y seria de solución económica que el país necesita en este momento, será decisiva para que cualquiera de los dos obtenga un respaldo electoral amplio. Ambos candidatos presidenciales lanzaron el año pasado sus propuestas de solución económica, habiendo generado muchas esperanzas en la ciudadanía de que las mismas puedan traer días mejores para la patria a corto plazo.

Los dos coinciden en reducir el pulpo gigante de Estado que tenemos, el cual quiere acaparar todo sin dar paso a la empresa privada a muchos emprendimientos, especialmente en el ámbito económico. Siendo el Estado Plurinacional juez y parte. También coinciden en que el Estado solo debe cumplir el papel de un ente regulador y nada más. Ambos también lo señalaron que el actual Estado Plurinacional es un pésimo empresario, no por algo se tiene muchas empresas estatales deficitarias.

Tanto “Tuto” como Samuel prometieron salvar al país en el menor tiempo posible para salir de la galopante crisis económica por la que atravesamos, gracias a la mala administración del MAS por casi veinte años en el poder. Las propuestas están lanzadas y ahora la ciudadanía tendrá que elegir cuál de las dos es la más conveniente, teniendo en cuenta que los otros precandidatos opositores hasta ahora no tienen propuestas serias de solución.

Otras de las ventajas que tienen, es el contar con apoyo del sector oriental, ya que esta región hasta ahora no logra posicionar un líder político con alcance nacional. Si en estas elecciones generales que se avecinan, su actual gobernador encarcelado Luis Fernando Camacho, recién se presentaba como candidato presidencial tenía todas las de ganar, pero su precipitada candidatura en 2019, creyéndose presidenciable en ese entonces y su poca experiencia política le hicieron cometer errores garrafales, estando hoy donde está.

Sobre la candidatura de Manfred Reyes Villa, nació la misma un tanto desportillada porque la gran mayoría de la población percibe que es aliado del ala arcista del MAS. Además, tampoco hasta ahora presentó una propuesta seria de solución económica que necesita el pueblo boliviano y si quiere salvar a Bolivia que no divida el voto porque hacerlo quedaría demostrado que es un traidor de la verdadera democracia y de la patria.

El tiempo apremia y no hay más opciones políticas opositoras que elegir. Se tuvo casi 20 años para crear un nuevo liderazgo y hasta ahora no surge un nuevo hombre o mujer que pueda ser la alternativa de unificación que le haga frente al MAS. Por ahora solo Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina son las únicas opciones de cambio. Solo uno puede ir en busca de la silla presidencial y el otro, si no tiene respaldo, tendrá que bajarse del ruedo y apoyar al más votado para no partir el voto como se hizo en octubre del 2020, devolviéndole en bandeja de oro el poder al MAS.

Juan Carlos Ferreyra Peñarrieta

Comunicador Social