Especialista sugiere deportar a bandas criminales extranjeras para evitar mayor violencia en cárceles

La abogada Luisa Chipana, especialista en temas penitenciarios, ha puesto propuesto la necesidad de deportar a bandas criminales extranjeras para proteger la seguridad en las cárceles del país. Según Chipana, la presencia de estos grupos aumenta la violencia y genera graves problemas estructurales en el sistema penitenciario.

“Se ha estado viendo personas asesinadas por el tema de narcotráfico, sicariato, etc., por lo que quiero alertar que si se trata de grupos de crimen organizado como el Primer Comando Capital (PCC) de Brasil, el Tren de Aragua de Venezuela, organizaciones criminales de Colombia, etc., que no ingresen a las cárceles del país, porque ellos llevan niveles de violencia a los cuales no estamos acostumbrados”, advirtió Chipana durante una entrevista con ANF.

El Primer Comando de la Capital (PCC) es una de las organizaciones criminales más grandes y peligrosas de Brasil. En abril de 2024 cayeron en el país cuatro presuntos integrantes de esta banda criminal en Santa Cruz.

El mismo mes, en un operativo ejecutado en Oruro, la Policía capturó a cuatro ciudadanos presuntamente miembros de la banda Tren de Aragua en posesión de armas, granadas de guerra y chalecos antibalas. Fueron imputados por terrorismo y enviados al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz.

La especialista enfatizó que las cárceles no solo enfrentan problemas de hacinamiento, sino también la amenaza de transformarse en centros de operaciones para redes delictivas internacionales.

“Es necesario que no ingresen a las cárceles, porque cuando estas personas ingresan a las cárceles lo que hacen es reclutar principalmente a los jóvenes que no han tenido un arraigo familiar fuerte, entonces pueden ser captados por estas redes del crimen organizado que ya tienen una escala muy superior en violencia”, explicó.

El reclutamiento de jóvenes vulnerables por parte de estas bandas es una de las principales preocupaciones de Chipana. Enfatizó que la carencia de programas efectivos de rehabilitación y de redes de apoyo familiares hace que este sector de la población carcelaria sea especialmente susceptible a la influencia del crimen organizado.

Para abordar esta problemática, Chipana propuso una estrategia basada en la deportación inmediata. “Cuando lleguen estas personas al país hay que enviarlas nuevamente a sus países de origen, accionar rápidamente a nivel de la Policía, de Migración, porque hay que evitar estos temas. Estamos ya suficiente con los problemas que tenemos como para agrandar con otros problemas que pueden venir y que ya estamos viendo poco a poco”, señaló.

La abogada destacó la importancia de que la Policía y las autoridades migratorias trabajen de manera coordinada para impedir el asentamiento de estas organizaciones en el territorio nacional. Según ella, esta medida no solo prevendría la violencia en las cárceles, sino también en las calles.

