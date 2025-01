Estados Unidos refuerza la vigilancia por gripe aviar: esta es la nueva medida dispuesta por los CDC

Fuente: infobae.com

En un contexto de creciente preocupación por la propagación de la gripe aviar H5N1 en humanos y animales, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han emitido una nueva recomendación para que los laboratorios de todo Estados Unidos realicen pruebas específicas de gripe aviar en pacientes hospitalizados con síntomas de influenza dentro de las primeras 24 horas de su ingreso.

Según informó NBC News, esta medida busca mejorar la capacidad de respuesta ante posibles brotes y evitar retrasos que puedan dificultar las investigaciones epidemiológicas y el tratamiento preventivo de contactos cercanos.

Una preocupación en ascenso

De acuerdo con los CDC, la recomendación responde a casos recientes en los que los diagnósticos de gripe aviar se confirmaron demasiado tarde, incluso después de que los pacientes habían sido dados de alta. Este retraso no solo complica la identificación de las fuentes de exposición, sino que también limita la posibilidad de administrar medicamentos antivirales como el Tamiflu a contactos cercanos, quienes deben recibir el tratamiento en un período específico para que sea efectivo.

Nirav Shah, subdirector principal de los CDC, explicó que “cuanto más tiempo pasa, más se desvanecen los recuerdos y más difícil es identificar una posible fuente de contagio”.

La gripe aviar, causada por el subtipo H5N1 del virus de influenza A, generó preocupación debido a su impacto tanto en humanos como en animales. Según consignó The Washington Post, el brote actual afectó a aves de corral, ganado lechero y animales domésticos, como gatos, en Estados Unidos y Canadá. Aunque el riesgo para la población general sigue siendo bajo, los trabajadores agrícolas, veterinarios y propietarios de aves de traspatio enfrentan un mayor peligro de exposición.

Un sistema de pruebas más rápido y eficiente

Los CDC ya habían emitido pautas similares en el otoño pasado, pero la implementación fue lenta. Muchos hospitales envían muestras de influenza a laboratorios especializados en lotes cada pocos días, lo que retrasa los resultados.

La mayoría de las pruebas realizadas en consultorios médicos y clínicas solo pueden determinar si un paciente tiene influenza A o B, pero no identifican subtipos específicos como el H5N1. Para confirmar la presencia de gripe aviar, las muestras deben enviarse a uno de los aproximadamente 100 laboratorios de salud pública en Estados Unidos que cuentan con el equipo necesario.

Kelly Wroblewski, directora senior de enfermedades infecciosas de la Asociación de Laboratorios de Salud Pública, aseguró que los laboratorios del país están preparados para manejar el aumento en la demanda de pruebas. “Esto es solo una precaución adicional que nos coloca en una mejor posición de preparación”, afirmó.

Impacto en la salud pública y casos recientes

Desde el inicio de la temporada de gripe, se han registrado aproximadamente 110.000 hospitalizaciones relacionadas con influenza en Estados Unidos, según los CDC. Sin embargo, los casos confirmados de gripe aviar en humanos son significativamente menores: solo 67 hasta la fecha. La mayoría de estos casos han sido leves, y solo una persona, un hombre en Luisiana, ha fallecido tras haber estado en contacto con aves enfermas en su propiedad.

En Canadá, una niña de 13 años estuvo hospitalizada durante dos meses debido a una infección grave de gripe aviar, según reportó The Washington Post. Además, las autoridades de salud en San Francisco confirmaron recientemente un caso en un niño que presentó fiebre y conjuntivitis. Aunque el menor no requirió hospitalización y se ha recuperado, las investigaciones continúan para determinar cómo se expuso al virus.

El brote también ha afectado a animales domésticos. En el condado de Los Ángeles, se han reportado múltiples casos de gatos infectados tras consumir leche cruda o alimentos comerciales para mascotas a base de carne cruda. Algunos de estos felinos, incluso aquellos que eran exclusivamente de interior, fallecieron debido a la enfermedad.

