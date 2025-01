Este lunes, en Sucre se realiza el primer acto cívico del Bicentenario, se espera al Presidente y 700 autoridades

Confirman la asistencia del presidente Luis Arce al primer acto cívico de reivindicación de los símbolos patrios en Sucre, a partir de las 07:00 en el frontis de la Casa de la Libertad.

Enrique Leaño, alcalde de Sucre. Foto: ABI

Este lunes 6 de enero, Sucre será sede del primer acto cívico de reivindicación de los símbolos patrios por el Bicentenario de Bolivia. El alcalde de esa ciudad, Enrique Leaño, confirmó la asistencia del presidente Luis Arce y de unas 700 autoridades locales, regionales y nacionales.

“Contaremos con cerca de 700 autoridades, algunas que ya han llegado, otras que llegan en el día y otras que llegarán en la madrugada para participar en este acto protocolar tan importante, de reivindicación a nuestros símbolos patrios. Es una actividad cívica, no puede faltar la presencia de nuestro Presidente y de ministros, entre otras autoridades”, afirmó Leaño.

La autoridad edil indicó que este lunes se realizará el acto de reivindicación a los símbolos patrios como el Himno Nacional y las banderas.

Señaló que el acto de mañana es particular porque se trata del primer acto que se desarrollará en el primer lunes del Bicentenario.

Explicó que desde hace tres años atrás se realizan estos actos cívicos durante los primeros lunes de mes, como acciones de compromiso patriótico con el país.

Por ejemplo, el alcalde de La Paz, Iván Arias, confirmó su asistencia a este acto cívico en Sucre. “Estaré presente, llegaré a Sucre a las seis de la mañana porque a las siete son los actos y luego estaré volviendo, también por tierra, pero no es un sacrificio, creo que todo sacrificio vale por la unidad que debemos tener todos los bolivianos”, declaró, según un reporte edil.

Arias recordó también que la Alcaldía cuenta con un logo a propósito del Bicentenario. “Quiere decir que La Paz está en el Bicentenario y queremos doscientos años más que sean de paz, que no haya guerra, que no haya odio, que no haya confrontación”, enfatizó.

El acto de este lunes se llevará adelante en el frontis de la Casa de la Libertad y la administración municipal de Sucre será la anfitriona.

