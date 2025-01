Estos son los 10 mayores riesgos globales para 2025: guerras, clima, desinformación…

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Los conflictos armados entre países y los eventos climáticos extremos están entre los principales riesgos inmediatos para el 2025 en el mundo, mientras que los asuntos económicos tienen menor protagonismo, pero siguen siendo motivo de preocupación, interconectados con las tensiones sociales y geopolíticas, concluyó un nuevo informe del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés).

El director general del Foro Económico Mundial, Mirek Dušek, manifestó que “el aumento de las tensiones geopolíticas, la fractura de la confianza mundial y la crisis climática están tensando el equilibrio del sistema global como nunca antes”.

“En un mundo marcado por divisiones cada vez más profundas y riesgos en aumento, los líderes mundiales deben elegir: fomentar la colaboración y la resiliencia, o enfrentarse a una inestabilidad cada vez mayor. Las apuestas nunca han estado tan altas”, dijo en un comunicado divulgado este miércoles 15 de enero.

La 20.ª edición del Informe de Riesgos Globales (Global RisksReport), elaborado junto a Marsh Maclennan y Zurich, muestra que los conflictos armados son el mayor riesgo para que desate una crisis material a escala mundial en 2025, según el 23% de los consultados, seguido por los eventos climáticos extremos (14%).

Según WEF, “los riesgos medioambientales dominan las perspectivas a largo plazo, con los fenómenos meteorológicos extremos, la pérdida de biodiversidad y el colapso de los ecosistemas, los cambios críticos en los sistemas terrestres y la escasez de recursos naturales a la cabeza de la clasificación de riesgos a 10 años”, según el informe.

En tercera instancia aparece el riesgo a una confrontación geoeconómica (8%), seguido por la desinformación y la información errónea (7%), la polarización social (6%) y la recesión económica (5%).

Más abajo aparecen como riesgos para 2025 los cambios críticos de los sistemas terrestres (4%), la falta de oportunidades económicas o desempleo (3%), la erosión de los derechos humanos y/o las libertades cívicas y la desigualdad (ambos con 2%).

El informe fue elaborado a partir de las opiniones de más de 900 expertos en riesgos mundiales, responsables políticos y líderes sectoriales, encuestados entre septiembre y octubre de 2024.

En general, expone “un panorama mundial cada vez más fracturado, en el que los crecientes desafíos geopolíticos, medioambientales, sociales y tecnológicos amenazan la estabilidad y el progreso”.

Más de la mitad de los encuestados prevén cierta inestabilidad en los próximos dos años, reflejo de la fractura generalizada de la cooperación internacional.

Y casi dos tercios de los encuestados prevén un panorama mundial turbulento o agitado para 2035, impulsado en particular por la intensificación de los desafíos medioambientales, tecnológicos y sociales.

“Las previsiones a largo plazo apuntan a retos aún mayores, ya que se espera que los mecanismos de colaboración se vean sometidos a una presión cada vez mayor. Riesgos sociales como la desigualdad y la polarización ocupan un lugar destacado en las clasificaciones de riesgos tanto a corto como a largo plazo”, dijeron los autores.

Gerardo Herrera Perdomo, director Regional de Consultoría de Riesgos de Marsh, dijo que “la clave para liderar un futuro más próspero y sostenible está en la anticipación y una visión completa del panorama en el que se mueven los negocios y las comunidades”.

“Conocer y gestionar de forma estratégica los riesgos a los que nos enfrentamos, y tener claridad de sus potenciales impactos en las operaciones, los empleados, cadenas de suministro, clientes, infraestructuras (…) es cada día más crítico para el desarrollo empresarial y la resiliencia de cualquier país. El costo de la inacción es insostenible”, apuntó el ejecutivo.

Estos son los mayores riesgos mundiales clasificados por gravedad a corto y largo plazo:

A 2 años:

A 10 años:

The @wef Global Risks Report 2025, launched today, offers critical insights into the most consequential risks facing the world over the next two years and beyond. #wef25 #risks25 pic.twitter.com/8RrOsXKNhl

— Børge Brende (@borgebrende) January 15, 2025