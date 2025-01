Evo acusa al gobierno de instruir a médicos para que no lo atiendan

También aseguró que el médico que le dio el certificado la pasada semana fue despedido de la clínica en la que trabajaba

Por Diego Gonzales Montecinos

Fuente: Visión 360

El expresidente del Estado, Evo Morales reapareció este domingo en su programa de radio en Kawsachun Coca, que lo transmitieron desde su domicilio debido a que según la información que brindó, está en reposo. Respecto a su estado de salud no dijo exactamente el diagnostico, pero aseguró que no se presentó a sus audiencias por decisión de los médicos que lo trataron y denunció al gobierno de dar la orden par que no sea atendido.

Respecto a esta situación también dijo que el médico que realizó el certificado presentado a la jueza la pasada semana fue despedido de su cargo, por lo que aseguró que ahora también prohibieron la posibilidad de brindarle certificados médicos.

“El viernes en la mañana viene un médico de Cochabamba y me dijo que la ministra de salud instruyo no atender a Evo y menos dar un certificado, primero intentan matarme con bala y luego con mi salud”, dijo Morales

También aclaró que no fue a la primera audiencia del pasado 14 de enero por recomendación de los médicos que lo atendieron en Sinahota, quienes enviaron un certificado corroborando su estado de salud, el cual no fue aceptado por las autoridades y postergaron la audiencia para tres días después donde debía presentarse o caso contrario presentar un certificado avalado por un cardiólogo y neumólogo, no de un médico general.

“Le dijeron a nuestro equipo de abogados tiene que certificar un cardiólogo y neumólogo, en la noche consulte con algunos médicos para que vengan acá a hacerme estudios, el día 15 a las 11 me dicen que no pueden, (dijeron) ‘nos han instruido desde el ministerio de salud que no podemos hacer ningún estudio y menos certificados’, buscamos médicos privados, el jueves llega uno acá a hacerme los estudios, hace el certificado y ratifica. Luego me informan que al médico lo despidieron de la clínica privada”, aseguró el expresidente.

También se refirió al certificado médico falso que apareció en redes sociales y fue replicado por algunos medios de comunicación, de este dijo que de seguro el gobierno fue quien ordenó la aparición del mismo y se estrelló contra un periodista de quien dijo “como el gobierno tanto paga tiene que inventarse mentira”

Morales acusó de que quieren acabar con su vida y aseguró que esto es solo para eso “qué clase de gobierno tenemos entonces, no entiendo eso de prohibiré atender y darme certificado, antes algunos médicos de Sinahota me sacaron radiografías, me dijeron que vaya al médico, pero por razones de seguridad no puedo salir”.

