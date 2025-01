Evo: Arce hundió la economía; Montenegro: El exgobernante es más que responsable de la situación

El gobierno y Evo Morales no reconocen que hace una década, los especialistas en economía y los opositores alertaron que la economía boliviana no iba por buen camino, que no había un cambio de la matriz productiva, que el gas se agotaba y que no había nuevas reservas, lo que conduciría a una crisis.

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, y el expresidente Evo Morales. Foto: composición ANF