Evo entiende que puede ser candidato porque sólo el TSE puede inhabilitarlo, no el TCP “autoprorrogado”

El expresidente Evo Morales sostiene que el sólo el Tribunal Supremo Electoral puede inhabilitarlo, si es que incumpliera algún requisito establecido en la Ley Electoral, no así el Tribunal Constitucional Plurinacional

Fuente: Brújula Digital

El expresidente Evo Morales entiende que puede ser candidato presidencial porque sólo el Tribunal Supremo Electoral (TSE) puede inhabilitarlo, si es que incumpliera algún requisito establecido en la Ley Electoral, no así el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) “de facto y autoprorrogado”.

La tarde de este viernes, el exmandatario dio a conocer la interpretación que tiene a productores de Sipe Sipe, quienes le visitaron en el trópico de Cochabamba, lugar del que no sale desde octubre de 2024, cuando se conoció que había una orden de aprehensión en su contra por un proceso por presunta trata de personas con agravante, luego de que habría tenido una hija con una menor de edad en 2016.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“La Ley 026 del Órgano Electoral, en su artículo 109 creo que es, (dice que el TSE) decide quién está habilitado y quien está inhabilitado. Los requisitos, si yo soy extranjero, no puedo ser candidato, si no tengo libreta de servicio militar, no puedo ser candidato, entonces no es el Tribunal Constitucional Plurinacional. Pero los mal llamados autoprorrogados, son magistrados de facto golpistas, ninguna ley les reconoce a ellos, sus sentencias constitucionales o resoluciones o autos constitucionales son nulos de pleno derecho, no sirve eso”, sostuvo Morales.

El artículo 109 de la Ley 026 mencionada por Morales establece lo siguiente “(INHABILITACIÓN DE CANDIDATURAS). Las candidaturas a cargos electivos nacionales, departamentales, regionales y municipales únicamente podrán ser inhabilitadas por incumplimiento de requisitos o por estar comprendidas en causales de inelegibilidad, y según procedimiento establecido en esta Ley”.

En ese entendido, indicó que los requisitos para ser candidato deben ser cumplidos para ser habilitados, los mismos que deben ser evaluados por el TSE. En caso de que se incumpla alguno de esos requisitos, sostuvo, no podrán ser postulantes a un cargo público.

El TCP emitido diferentes fallos en sentido de que la repostulación por una sola vez a un mismo cargo público, establecida en la Constitución Política del Estado, se aplica para autoridades de forma continua o discontinua a su mandato, aspecto que inhabilitaría a Morales, debido a que ya fue reelecto en diferentes oportunidades durante sus casi 14 años de gobierno.

“Pero a nosotros no nos interesa eso (los fallos del TCP), nos interesa la Ley del Órgano Electoral que dice que el Tribunal Supremo Electoral decide quién es candidato, si has cumplido con los requisitos para ser candidato. Por eso compañeras y compañeros, estamos habilitados como candidato a la Presidencia”, afirmó Morales, quien luego fue aplaudido por sus seguidores de Sipe Sipe.

BD/JJC

Fuente: Brújula Digital