Evo insiste con la candidatura: anuncia que su postulación fue ratificada por sectores sociales

Pese a los cuestionamientos con su intención de postular en las elecciones generales, Evo Morales anunció que sectores sociales se reunieron en el Trópico de Cochabamba para ratificarlo como candidato a la presidencia del periodo 2025-2030.

Según Morales, lo ratificaron el Pacto de Unidad, dirigentes del Instrumento Político y diferentes sectores sociales, como microempresarios, petroleros, transportistas, gremiales y otros.

En su mensaje publicado en redes sociales, manifestó que vuelve a aceptar la “importante misión de ayudar a recuperar nuestra patria”.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Pidió a sus seguidores no perder la esperanza y no desmayar en esta lucha, ni permitir que sean divididos. “Y recuerden, la mayor de las fuerzas no está en los números, sino en la unidad”, agregó.

Morales intenta postular pese a que una sentencia del Tribunal Constitucional impide ejercer la presidencia por un tercer periodo ya sea continuo o discontinuo. Por otro lado, Evo actualmente ya no tiene la representación del MAS-IPSP, que le fue arrebatada por el ala “arcista” mediante acciones judiciales.

El ala “evista”, sin embargo, sostiene que la sentencia del Tribunal Constitucional es ilegal e ilegitima, puesto que fue emitida por magistrados autoprorrogados. Además, ya se anunció que negocia con otras siglas para postular a Morales.