Evo Morales reaparece sin signos de debilidad

El expresidente acusó al Gobierno de operar con la CIA para intentar asesinarlo

Luego de que sus abogados alegaran una bronconeumonía como causa de la ausencia de Evo Morales en su audiencia cautelar, el expresidente reapareció este domingo en su programa de radio en buen estado de salud. No solo se mostró de buen ánimo, sino que no se le notó ningún signo de debilidad o síntoma de la enfermedad. No obstante, acusó al Gobierno de prohibir que tanto médicos del sistema público de salud como privados lo examinaran por sus dolencias

“Me dijeron que vendrían acá a hacerme unos estudios, unos especialistas, neumólogos y cardiólogos. Yo, confiado, el 15 (de enero). Y me dicen que no pueden venir, que les han prohibido desde el Ministerio de salud. En la noche, conseguimos otro médico particular, y viene y me hace el estudio y certifica el jueves 16. Y el viernes 17, me informan que el médico quedó fuera, el que trabajaba en una clínica privada. Y me dicen que la Ministra de Salud dio la instrucción de no atender a Evo”, denunció el exmandatario en radio Kawsachun Coca.

Agregó que “no entiendo” ese extremo “de prohibirme atenderme y prohibirme tener certificado (médico)”.

El exmandatario debía asistir el pasado martes a su audiencia cautelar en Tarija para responder por el caso que le sigue la Fiscalía por el delito de trata agravada de personas, debido a una supuesta relación con una menor con la que habría tenido una hija en 2016, cuando ejercía como presidente.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Su defensa presentó un certificado médico de impedimento de asistencia por una bronconeumonía. Debido a ello, el juez Nelson Rocabado postergó el acto judicial para el viernes, con la condición de que el exmandatario demostrara su enfermedad. Finalmente, eso no ocurrió. El juez consideró que el imputado no justificó su ausencia dentro del plazo establecido, por lo que lo declaró en “rebeldía”, dictó una orden de aprehensión en su contra y pidió la anotación preventiva de sus bienes, además del congelamiento de sus cuentas.

LA CIA

Morales denunció que el 27 de octubre pasado, cuando denunció un supuesto intento de magnicidio, el Gobierno operó con agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por su sigla en inglés) y que uno de los pilotos de los helicópteros que sobrevolaron el Trópico ese día era un colombiano.

“El 27 de octubre de 2024, cuando intentaron matarme, ya operaron agentes extranjeros de la CIA, junto a policías y militares bolivianos. Hay fotografías de esto. Ahora han vuelto a actuar. Se encuentran avanzando en territorio cercano al Trópico, incrementaron militares expertos en inteligencia y enviaron francotiradores. No solo quieren encarcelarme. Quieren asesinarme porque el gobierno de Arce y Choquehuanca busca agradar a la derecha boliviana y cumplir su acuerdo secreto con EEUU. Mi cuerpo podrá caer. Pero no me silenciarán”, afirmó en sus cuentas de redes sociales.

En esa línea, pidió al ministro de Defensa, Edmundo Novillo, “que no pase a la historia como el malagradecido, traidor de sus hermanos y el ‘mariscal’ de la masacre en el Trópico”.

Ministra de Salud califica de “falsa” la denuncia de Morales

La ministra de Salud, María Renée Castro, calificó este domingo las acusaciones del expresidente Evo Morales como una “estrategia con fines político-electorales” y negó haber instruido que no se le otorgue un certifico médico, menos que no reciba atención médica.

“Es absolutamente falso que desde esta cartera de Estado se haya instruido la destitución de algún médico, ya que la emisión de certificados médicos no constituye causal de despido bajo ninguna circunstancia, y menos aún si se trata de un profesional del sistema privado de salud. Rechazamos categóricamente estas acusaciones falsas y malintencionadas, que no hacen más que desinformar y generar confusión”, afirmó Castro en su cuenta de Facebook.

Añadió que “es muy lamentable” que, con sus acusaciones, el expresidente pretenda “desviar la atención de su flagrante irrespeto a la justicia y a las leyes vigentes”.

“La salud es un derecho fundamental que he defendido y protegido siempre con compromiso y responsabilidad. Exhortamos a quienes realizan estas afirmaciones actuar con cordura y sensatez, evitando la difusión de declaraciones falsas que solo buscan la división”, agregó Castro.

RESPUESTA DE NOVILLO

Por su parte, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, volvió a negar este domoingo que exista orden de acuartelamiento militar en el Trópico de Cochabamba, como lo denunció Morales y su entorno.

“La mentira y la difamación del ‘evismo’, utilizada de forma sistemática, continuada y perversa, busca manipular la sensibilidad humana, victimizándose, con el único fin de ganar adhesiones y apoyo político electoral. Es el engaño más vil y despreciable que daña la ética, la razón y la conciencia del pueblo”, escribió el Ministro en su cuenta de X.

“Ratifico y reitero categóricamente que no existe ninguna orden de acuartelamiento en las Unidades Militares del Trópico de Cochabamba y estas se encuentran desarrollando sus actividades con normalidad”, complementó Novillo.