Evo no sale de su domicilio en el trópico: no va al hospital por “razones de seguridad”

Tras haber sido declarado en rebeldía y se dispusiera su arraigo por el caso de trata de personas, el expresidente Evo Morales no salió este domingo de su domicilio para dirigirse a las instalaciones de la radio RKC, como suele hacerlo para brindar su programa semanal, y emitió desde su vivienda.

Morales estuvo acompañado del delegado defensorial Nelson Cox y el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba, Juan Carlos Irahola, informó Unitel.

El expresidente no se presentó en dos ocasiones a su audiencia por el caso de trata de personas y su defensa argumentó problemas de salud, pero la misma fue rechazada por el juez, en este marco, Morales abordó la situación de su estado de salud y acusó a la ministra de Salud y Deportes, María Reneé Castro, de instruir a médicos de no atenderlo en el trópico de Cochabamba.

Morales comenzó indicando que el martes 14 de enero recibió información de su equipo de abogados que “que tiene que certificar (el diagnóstico) un cardiólogo y un neumólogo”.

Indicó que la noche de ese día, los médicos le dijeron que irían al trópico a hacerle estudios; sin embargo, esto no sucedió.

“El día 15 (de enero) a las 10, 11 (de la mañana) me dicen ‘no’. ¿Por qué no me pueden hacer estudios? (Le responden que) nos han instruido del Ministerio de Salud (que) no podemos hacer ningún estudio menos dar certificados. En ese momento, hemos buscado médicos privados, clínicas privadas. En la noche conseguimos y jueves en la mañana, en la madrugada llega acá y hacen estudio y hacen un certificado”, indicó.

Según Morales, el médico que finalmente lo atendió fue despedido de la clínica privada donde trabajaba. Tras esto afirmó que el viernes llegó otro médico al trópico quien, según Morales, le dijo que “la ministra de Salud ha instruido no atender a Evo, menos certificar”.

“Me dijeron, no solamente del Ministerio de Salud, también algunas instituciones colegiadas también dice (que han) instruido no asistir, eso es por instrucción del Gobierno”, indicó.

“No entiendo realmente, tiene ese carácter de prohibir atenderme y prohibirme dar certificado. Antes, vinieron algunos (médicos), al margen de los médicos de Shinahota. Han venido acá a chequearme, me han dicho ‘Sí, está mal’. Sacaron radiografía, algunos estudios, me han invitado que vaya a algunos hospitales, pero por razones de seguridad yo no podía salir. Entonces, yo pedí que vinieran a visitarme acá”, indicó.

Morales, sobre quien pesa una orden de aprehensión en su contra por el caso de trata de personas, permanece en el trópico desde noviembre del 2024 y, según él, es resguardado por sus seguidores.