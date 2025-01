Excapitán Lara inicia en Sucre recolección de firmas

El excapitán de la Policía Boliviana, Edman Lara inició este jueves en Sucre la recolección de adhesiones para la obtención de la personalidad jurídica de “Ideas con Libertad”, la organización política con la que busca presentarse a las elecciones generales de este año.

“El pueblo quiere un cambio, quiere libertad, quiere seguridad jurídica, quiere libertad empresarial (…). Ya no quiere corrupción, quiere producir (….). Por eso vamos a luchar (…). Estamos entrando (a este contienda) a ganar. Vamos a ganar. 150 mil firmas necesitamos, proyectamos 200 mil. No consigo las firmas, me voy a mi casa y nunca más hablo de política. Porque si no hay apoyo de pueblo, ¿para qué? ¡Que viva la libertad!”, dijo Lara en el frontis de la Casa de la Libertad, el lugar que escogió para iniciar el proceso de recolección de firmas.

Lara dijo que pretende presentar también candidatos a la Alcaldía de Sucre y la Gobernación de Chuquisaca, si consigue la sigla.