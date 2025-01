Exchofer denuncia al director del Sernap: “Me hacía comprar condones y calzoncillos en Yacuiba”

Manuel Mamani, exchofer del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), relató que el director ejecutivo de esa entidad, Jhonson Jiménez hacía uso “abusivo” de su cargo al hacerle comprar condones y calzoncillos cuando viajaban a Yacuiba y se hacía llevar a lenocinios.

El director del Sernap, Jhonson Jiménez. Foto: Sernap

La Paz.- Manuel Mamani, exchofer del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), relató que el director ejecutivo de esa entidad, Jhonson Jiménez hacía uso “abusivo” de su cargo al hacerle comprar condones y calzoncillos cuando viajaban a Yacuiba y se hacía llevar a lenocinios.

El exfuncionario -el año pasado- presentó la denuncia en la fiscalía contra el director del Sernap por los presuntos delitos de uso indebido de bienes del Estado, tráfico de influencias y abuso laboral, además de otras “irregularidades” durante su gestión.

“Él a los hermanos de los pueblos no les atendía. Más le interesaba ir a los lenocinios, a las farras, a las tres de la mañana yo tenía que estar durmiendo en el auto esperándole a él. (Le gustaba) las discotecas y lenocinios”, sostuvo en declaraciones a radio Fides.

Dijo que él era consciente que ese no era su trabajo, pero “me decía hay capacidad o no”, como insinuando si podía o no hacer lo que le pedía, contó que le restregaba su contratación “gracias a mí comes”, como si él me hubiera pagado mi sueldo, a mí me contrataba el Estado, precisa.

“Este señor me hacía comprar condones, calzoncillos en Yacuiba”, contó Mamani al señalar que hay muchos funcionarios que pueden testificar del uso abusivo de su cargo, pero no lo hacen porque son intimidados y amenazados con ser despedidos.

“Cada fin de semana, viernes a sábado tenía que estar full la gasolina y 120 litros de gasolina para viajar a su comunidad, para su uso particular. (Si) no lo hacía, recibía mi ‘putazo’. Lo llevaba a Villa Fátima y él se iba en el vehículo (institucional)”, detalló.

Además, dijo que Jiménez también usó el vehículo y a los funcionarios durante una fiesta patronal en Alcoche, donde hizo trabajar a los servidores públicos limpiando o pintando la iglesia.

Afirmó que en una ocasión chocó una de las movilidades y con los servidores de su confianza lo llevaron a un mecánico contratado por ellos para que arregle los desperfectos que quedaron de ese hecho.

Mamani que ha sido procesado con acusaciones falsas, exigió al Sernap a presentar las pruebas. “Me toman la represiva por los 400 litros que se usó para su fiesta. Ellos me hacen un proceso”, señaló al exigirles que presenten las pruebas de descargo.

El exfuncionario dijo que desde que empezó a denunciar ha recibido amenazas, presiones, incluso fue objeto de robo y agresiones.

La ANF publicó la denuncia de Mamani con base en el documento de investigación del Ministerio Público. Aunque a pesar del tiempo y las sindicaciones, Jhonson permanece en su cargo.

Similar nota hizo llegar al entonces ministro de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer, ahora destituido por presunta legitimación de ganancias ilícitas.

