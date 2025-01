Exfuncionario denuncia contrataciones en el Sernap de mujeres que se involucraron con Johnson Jiménez

Diferentes mujeres que se involucraron incluso a nivel sexual con el ahora exdirector de esa institución del Estado boliviano, fueron favorecidas con puestos laborales, según la denuncia de exfuncionarios

Johnson Jiménez, exdirector del Sernap.

Fuente: ANF / La Paz

Un exfuncionario del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) denunció que mujeres que se involucraron incluso a nivel sexual con el ahora exdirector de esa institución, Johnson Jiménez, fueron favorecidas con puestos laborales.

Tras la destitución de Alan Lisperguer como ministro de Medio Ambiente, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, asumió de forma interina esa cartera e inmediatamente ordenó el despido del director del Sernap por sus denuncias de corrupción.

Un exchofer del Sernap presentó la denuncia ante el Ministerio Público el año pasado contra Jiménez. En la declaración del denunciante, Jiménez hacía uso de personal y vehículos oficiales para sus actividades extralaborales fuera de horarios de oficina.

“Quiero hacer conocer que el señor Johnson Jiménez Cobo me ordenaba a que lleve y recoja a la señorita Berta C.; a ella la llevé a Cochabamba cuando no era funcionaria, actualmente ya es funcionaria, esto pasó en octubre del año 2023 (…). En otra oportunidad, el señor Johnson Jiménez Cobo me hizo comprar preservativos en Rurrenabaque y lo llevé donde se estaba hospedando con la señorita Sonia P., esto ocurrió en noviembre de 2023. En esas fechas, esa señorita no era funcionaría, actualmente es funcionaría de Sernap”, dijo el exconductor en su declaración fiscal.

En la misma testificación, el denunciante también indicó que, en diciembre del 2023, Jiménez le ordenó que le lleve a él a y su asistente Julieta W. B. a un alojamiento en la zona de San Pedro de la ciudad de La Paz. La funcionaria pasó de ser asistente a secretaria de Administración de Finanzas y luego a secretaria Jurídica del Sernap.

Otro exfuncionario también dijo en su declaración testifical que Jiménez y “su mano derecha”, Younyun H. T., usaban los vehículos oficiales para trasladar funcionarias con las que iban a beber a bares y discotecas de La Paz.