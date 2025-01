Exministro Ríos: Ni con las RIN en efectivo y el oro se alcanzará para cubrir la importación de hidrocarburos en 2025

Bolivia enfrenta una crisis energética, que pone en riesgo inclusive el suministro de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y de gas natural, advirtió el exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos.

Las filas de motorizados han vuelto a varios surtidores del país. Es una situación que ya es común hace 20 meses, señaló el exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos, quien consideró que somos “un país que no produce y tampoco tiene divisas para importar”.

En ese contexto, advirtió que Bolivia enfrenta una crisis energética, que pone en riesgo inclusive el suministro de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y de gas natural.

En criterio del experto, se sumarán a los energéticos que importará el país además del diésel y la gasolina.

“La población le está exigiendo a un Gobierno que está yesca. O sea, no tiene cómo darle solución a un problema que se ha generado desde hace 15 años, todo se debe a una política fallida de hidrocarburos o energética en el país, donde no hemos priorizado la exploración, nos hemos dedicado a exportar el gas, a producir condensado, a producir petróleo, pero no hemos puesto reservas”, señaló Ríos..

“Y en ese entendido es que la producción de condensado de petróleo en este caso para sacar diésel y gasolina en nuestras refinerías declina muy fuerte desde el año 2015”, añadió.

Esta situación “hace que cada año tengamos que importar mucho más”.

Ríos calculó que este año el país importará “cerca a 3.400 millones de dólares entre gasolina diésel y un poco de GLP”

¿De dónde va a sacar esa plata el país?

Explicó que ni con las reservas internacionales en efectivo y oro con las que cuentan el país alcanzará para cubrir este gasto.

“Si sumamos esos dos no tenemos más que 2.050 millones de dólares. Si le sumamos la declinante producción de gas que vamos a exportar, que recibe el país, le vamos a sumar otros 1.100 millones de dólares, no alcanza todo eso para comprar todo el combustible que necesita el país este 2025 y esas no son las únicas necesidades, el país necesita medicamentos, necesita otros insumos”, dijo.

“Entonces, estamos en un callejón sin salida, donde el Gobierno no puede dar respuesta a lo que la gente le plantea”, añadió.

“Crisis energética”

En su juicio, el Gobierno “no tiene nada para ofrecer” a los sectores que demandan carburantes para operar, como los productores y transportistas de San Julián y Concepción.

“Estamos en una profunda crisis energética y hemos comenzado a ver esta crisis en 2023, el 2024 se ha agravado muchísimo y este 2025 no creo sea mejor, no puede ser mejor porque no tenemos las divisas para importar oportunamente, porque hemos tenido una política fallida de energía por la falta de exploración y nos hemos convertido en un país que no produce y tampoco tiene las divisas para importar”, sostuvo.

En su juicio, “el presidente Arce y su equipo tienen que entender que estamos ante un fallido modelo económico”.

“Un fallido modelo económico donde hemos priorizado la inversión estatal, donde hemos priorizado y ahuyentado la inversión extranjera directa, donde las empresas estatales, la mayoría en quiebra, están siendo subvencionadas por el Gobierno para que se mantenga a flote”, afirmó.

Ríos consideró que es urgente preguntar a YPFB, al ministro de Economía, Marcelo Montenegro, a las autoridades de la ANH, “¿de dónde van a sacar las divisas si sumando no hay?”.

La exautoridad indicó que las importaciones por concepto de hidrocarburos bordeará los 3.400 millones de dólares.

GLP y Gas natural

“Cada vez nos cuentan el cuento del tío, sé lo que viene y no viene nada mejor”, advirtió.

“Como le digo, este año viene el GLP y el 2028, a finales de 2027 vamos a comenzar a importar gas natural. De dónde vamos a sacar 5.500 millones de dólares para importar todas las necesidades energéticas que tenemos”, se cuestionó.

En su juicio, el Gobierno de Luis Arce y sus antecesores “nos han metido a un problemón y encima nos dicen que todo está normal y quieren tapar el sol con un dedo, creo que esto ya no se puede”.

“No queremos ser Cuba, no queremos ser Venezuela y por eso reclamamos y creo que el presidente de la Cainco también pide un nuevo modelo económico. El país en conjunto debe pedir un nuevo modelo económico porque lo que nos están dando es solamente sembrar más pobreza para el futuro”, afirmó.