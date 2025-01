Exportaciones de soya y sus derivados caen más de $us 670 millones al mes de noviembre, según el INE

Fuente: Unitel

Entre enero y noviembre de 2024, las exportaciones de soya y sus derivados cayeron -en términos de valor- en $us 671,9 millones, con respecto al mismo periodo de la gestión anterior, de acuerdo con el más reciente informe de comercio exterior del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Respecto a la exportación de soya, hay una caída del 63,7%, si se toma en cuenta que en el periodo analizado de la gestión 2024 se registraron envíos al exterior por $us 78,6 millones, cifra que no se acerca a los $us 216,7 millones que se alcanzaron entre enero y noviembre de 2023, es decir, hay una caída del 63,7%, de acuerdo con el informe.

Mientras que la exportación de los subproductos de la soya también advierte una disminución que está en torno a los $us 533,8 millones. Entre enero y noviembre de 2024 se exportaron derivados de la soya por valor $us 899,4 millones; mientras que en el mismo periodo de la gestión 2023 la cifra fue de $us 1.433,2 millones, lo que implica una caída del 37,2%.