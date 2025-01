Expresidente de Adepcoca encara a Choquehuanca y lo responsabiliza por los encarcelados

Fuente: ANF

El expresidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) Armin Lluta encaró al vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, lo responsabilizó por los encarcelados y por la división en los Yungas de La Paz.

El exidirigente de la organización cocalera de los Yungas de La Paz, inició diciendo “tal vez no les va a gustar algunas cosas que les voy a decir, pero aquí hay que decir las cosas de frente”, dijo cuando tomó la palabra en una reunión en la que participó el vicepresidente Choquehuanca.

“Yo era presidente de Adepcoca, si usted hubiera estado presente hace tres años aquí, no hubiera habido encarcelados, no hubiera habido destripados, no hubiera existido un pueblo yungueño dividido. Vicepresidente eres responsable”, lo acusó.

Asimismo, cuestionó que ahora cuando “tu gobierno está totalmente desnutrido, está totalmente cayéndose recién vienen para que Adepcoca salve al gobierno, no vamos a prestarnos a eso”, advirtió Lluta.

En el gobierno de Evo Morales y en el de Luis Arce, Adepcoca ha sido una de las organizaciones que más ha sufrido las arremetidas, sus dirigentes han sido detenidos y acusados con delitos penales. Franclin Gutiérrez ha sido uno de los primeros, luego Freddy Machicado, César Apaza, Raúl Uría y muchos otros, Lluta fue víctima de una paliza.

Exigió a la autoridad que si verdaderamente tiene la voluntad política de coordinar con los Yungas debe firmar un acuerdo en el que se reconozca que las carpetas al detalle sean firmadas por las regionales y por la Adepcoca departamental.

Reclamó que actualmente con la resolución 360 la Adepcoca no existe y el carnet de producto tampoco sirve. “Cofecay está dando a sus amantes, familiares, cuándo han dado pues a los verdaderos cocaleros”, cuestionó.

Exigió a Choquehuanca que se manifieste sobre qué coca va a defender, qué coca se va a usar para la industrialización y para el funcionamiento de la planta de Cocabol.

“Qué coca va a hacer valer, del Chapare o de los Yungas, tiene que responder a qué coca está defendiendo. Evo Morales en su gobierno ha defendido el narcotráfico y el vicepresidente ha sido cómplice del narcotráfico”, arremetió el exdirigente.

Cuestionó al presidente Luis Arce por decir que se va a industrializar la coca machucada, ¿Qué es eso? ni siquiera está en la ley, hay un vació jurídico. “Es una burla”, sostuvo.

Lluta también exigió al gerente de Digcoin a responder por los hechos de corrupción.