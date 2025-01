La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, señaló este viernes que las acusaciones realizadas en su contra por la presunta víctima de Evo Morales son una maniobra para paralizar la audiencia programada para el 14 enero en Tarija y alejarla del caso.

La autoridad del Ministerio Publicó negó las aseveraciones de Cindy Saraí Vargas e indicó que se puede “someter” a las indagaciones que “quieran” y que las investigaciones contra Morales son “totalmente trasparentes y objetivas”.

“Ese documento que ella ha presentado, se deben preguntar ¿por qué lo presenta a estas alturas cuando ya existe a días de que se lleve a cabo la audiencia de medidas cautelares? (…) Yo creo que más bien (las denuncias) son maniobras que quieren realizar por parte de la defensa (de Morales) para que la audiencia no se lleve a cabo, y también para sacarme de la investigación”, dijo la fiscal departamental.

El lunes 30 de diciembre, Vargas anunció en una entrevista internacional que interpuso una demanda en la Fiscalía General del Estado porque se siente perseguida por el actual gobierno.

La denuncia que interpuso es por complicidad del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y de Gutiérrez con el anterior gobierno, porque habrían sido ellos quienes la sacaron del país a ella y a tres menores (su hija y sus dos hermanos) en 2019.

El líder cocalero es acusado por el delito de trata y tráfico de personas, esto relacionado con el presunto embarazo de una adolescente de 15 años cuando era jefe de Estado, en 2016.

La Justicia fijó para el 14 de enero a las 09.30 la audiencia presencial por el caso trata y tráfico de personas contra el expresidente en el departamento de Tarija

Gutiérrez recordó que cuando la denuncia contra Morales se hizo pública, el 2 de octubre de 2024, le dieron una carta de despido y lo que se busca ahora es “sacarla” de la investigación.

“No me aferro absolutamente a nada, pero tampoco voy a permitir que se vengan con mentiras”, aseveró.

Indicó que, si “ellos indican eso”, tendrán que demostrar todo lo que se dijo de que “la conoce” a Cindy y a su hija.

Asimismo, dijo que el Ministerio Público de Tarija abrió otra investigación paralela de oficio por el delito de trata y tráfico, esto debido a que la presunta víctima y su hija se encuentran desaparecidas.

“Nos preocupa dónde están, tanto la víctima como su pequeña. Siempre lo he dicho, el día 2 de octubre para mí es una fecha muy importante, no porque me hayan sacado a mí o hayan sacado a los dos colegas, sino que cuando yo vuelvo, me entero de que habría tratado de secuestrar a una persona cuando estaba yendo a recoger a su pequeña hija de un colegio”.

Ante la solicitud de ampliación del caso contra Gutiérrez y Del Castillo, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, señaló este viernes que la comisión de fiscales de Tarija determinará si corresponde o no incluir en la investigación.