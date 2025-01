Fiscal General inaugura feria institucional por el Día Mundial de la No Violencia y la Paz generando un espacio de concientización y prevención de este flagelo

El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, inauguró hoy la Feria Institucional por el “Día Mundial de la No Violencia y La Paz”, que recibió a cientos de personas que se dieron cita en la Plaza 25 de Mayo de la ciudad de Sucre, para conocer el trabajo que lleva adelante el Ministerio Público, la Policía Boliviana, el Servicio Legal Integral Municipal y otras instituciones comprometidas con la lucha contra la Violencia.

“El Día Mundial de la No Violencia es importante porque no solo hablamos de la violencia inmersa en la Ley N°348 sino todo tipo de violencia que no tiene que existir. Vamos a continuar con este rol fundamental en la promoción de la justicia, que no se limite a la persecución de los delitos, sino que también busque sanar las heridas de la sociedad, en ese sentido mi compromiso y de todo el Ministerio Público es trabajar incansablemente para garantizar que la paz esté dentro de del corazón de cada uno de nosotros y se demuestre con los litigantes, en especial con nuestras víctimas que hoy buscan justicia por hechos de violencia intrafamiliar”, sostuvo Mariaca.

A su turno, el Director Departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de Chuquisaca, Juan Pavel Laguna, aseguró que las instituciones que participaron de la Feria están comprometidas con la lucha contra la Violencia. “Es un trabajo loable el que realizamos junto con la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Departamental de Chuquisaca para llevar a todos y cada uno de los bolivianos y chuquisaqueños un poco de paz, la luchar contra la violencia tiene que estar en la mente de cada uno de los bolivianos para que de manera conjunta nos ayuden en este flagelo”.

El objetivo de la Feria Institucional por el “Día Mundial de la No Violencia y la Paz”, organizada por la Fiscalía General del Estado es sensibilizar y concientizar a la población sobre la importancia de promover una cultura de paz y luchar contra la violencia en todas sus formas.

Los stands que se armaron en la Plaza 25 de Mayo fueron de la Dirección de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género, la Dirección de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida y la Integridad Personal, la Dirección de Protección a las Víctimas, Testigos y Miembros del Ministerio Público, el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), Fiscalía Departamental de Chuquisaca, FELCV, Defensor del Pueblo, Tribunal Departamental Electoral de Chuquisaca, Secretaría de Desarrollo Humano y Social del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre a través de sus unidades del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM), la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA), Unidad de Atención a Personas con Discapacidad (UMADIS) y Adulto Mayor, además del Centro Juana Azurduy de Padilla.