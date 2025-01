Fiscalía pide cárcel para docente de la UMSA sindicado de irregularidades en su designación 

Fuente: erbol.com.bo

El Ministerio Público de La Paz presentó una imputación formal contra Mauricio A. E. G., exdocente de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), donde pide su detención preventiva en el penal de San Pedro por el lapso de seis meses.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El fiscal del caso, Frank Vásquez, informó que el imputado fue denunciado por haber sido favorecido de manera irregular en su designación como catedrático en dos materias durante la gestión pasada.

“Las investigaciones y los elementos recabados han evidenciado la participación y responsabilidad del acusado en el hecho denunciado, vinculado a los delitos de usurpación de funciones con agravante económica, conducta antieconómica y asociación delictuosa”, señaló el fiscal.

Vásquez explicó que, como parte de los indicios, se identificó que el docente presentó una certificación de egresado de una maestría, la cual no debería haber sido considerada ni valorada con puntuación, ya que en ese momento no había concluido dicho programa. Con ese documento, la comisión evaluadora lo benefició con una puntuación indebida. Además, se detectaron inconsistencias en los años de experiencia laboral mencionados por el sindicado, los cuales no coinciden con su título académico, entre otros elementos irregulares.

En relación con la posible responsabilidad de la comisión evaluadora en esta presunta designación irregular, el fiscal indicó que se están investigando esos aspectos, así como la auditoría presentada por la instancia de Transparencia de la UMSA, para determinar el grado de implicación de otros involucrados en el caso.

Este caso surgió tras denuncias realizadas por docentes y autoridades de la carrera de Comunicación Social. Señalaron que, en un concurso de méritos para acceder a un cargo de docente interino en dos materias, se otorgaron puntuaciones indebidas basadas en documentos presuntamente irregulares presentados por el acusado. En este contexto, la Unidad de Transparencia de la UMSA presentó la denuncia ante el Ministerio Público.///oem