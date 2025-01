“Fui a la Policía y Defensoría, pero no me han creído”: Mamá de la mujer desaparecida con sus dos hijos pide ayuda

Fuente: Unitel

La familia de la mamá reportada como desaparecida con sus dos hijos está desesperada por encontrar a las tres personas. La mamá de Reyna Huallpa Huallpa de 26 años, dijo que, en su primera visita a la Policía y Defensoría de la Niñez y Adolescencia, no obtuvo respuesta inmediata por los funcionarios públicos.

“Fui a la Policía y no me han creído. Me han dicho ‘es su mamá debe estar llevando a sus hijos a pasear a algún lado’, eso me han dicho (…) fui a la Defensoría, igual me han dicho ‘es su mamá de los niños, han debido ir a pasear’, eso me dijeron”, dijo la mujer.

Entre lágrimas, la madre y abuela de los niños que desaparecieron en compañía de su progenitora pidió la ayuda de la población para dar con el paradero de las tres personas.

“Yo le pido a Rebeca que vuelva a la casa, tráelo a los niños, no te voy a reclamar nada, ya no puedo comer ni dormir por los niños, tráelos por favor (…) Mi hija no tiene pareja, este joven dice que se han conocido seis meses, pero yo no lo conozco, ni sabía que había”, dijo la mujer.

Reyna y sus dos hijos están reportados como desaparecidos desde el 30 de diciembre del año pasado en la ciudad de La Paz. La Policía apunta como principal sospechoso a la pareja sentimental de la mujer. Esta persona fue enviada a la cárcel con detención preventiva.