Gasolinas de alto octanaje tienen una cobertura del 3% en el mercado

El precio de las gasolinas de alto octanaje, Premium Plus y la Ultra Premium, además del diésel ULS, varía de acuerdo a la cotización del barril de petróleo.

Fuente: ABI

Las gasolinas Premium Plus y la Ultra Premium tienen una cobertura del 3% en el mercado nacional, frente al 97% que llega la gasolina especial plus, que cuenta con subvención estatal y mantiene su precio inamovible de Bs 3,74 por litro, uno de los más bajos en la región, afirmó el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Germán Jiménez.

“¿Cuánto influye el tema de la gasolina ultra premium y la premium plus en el mercado interno? Tiene un alcance de un 3% a 5 %, y el otro 95, 97 % es la gasolina especial plus que se comercializa a 3,74, entonces no tiene que existir susceptibilidad en la población. En el tema del diésel de igual manera, el diésel ULS que se administra y distribuye desde lo que son las plantas de almacenaje para los sectores productivos», afirmó en una entrevista con Bolivia Tv.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Introducidas al mercado en 2024, el precio de las gasolinas de alto octanaje, Premium Plus y la Ultra Premium, además del diésel ULS, varía de acuerdo a la cotización del barril de petróleo.

Como efecto de la leve caída en la cotización del barril de petróleo, llegando a $us 69,78 en diciembre, el costo del litro de la gasolina Premium Plus, la Ultra Premium y el diésel ULS se redujo para su comercialización a partir de este mes.

Por ejemplo, en el caso del diésel ULS, que en el último trimestre estaba en Bs 6,88 su precio por litro bajó a Bs 6,33; mientras que el costo de la gasolina Ultra Premium bajó de Bs 6,82 a 6,72 y la Premium Plus de Bs 6,18 a Bs 5,96.

“La próxima modificación de precios en lo que es la gasolina Premium Plus, la Ultra Premium y el diésel ULS, van a ser modificados en el mes de abril”, precisó Jiménez.