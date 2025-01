Gendarmes movilizados abuchearon e increparon al vocero municipal en un centro educativo

Este sector protestante señala que cuentan con todos los requisitos para trabajar en la Alcaldía cruceña, documentos que vienen presentando desde 2019 y no habían tenido problema para desempeñar sus funciones.

“Llevamos 23 días movilizados, 14 días de paro indefinido, 8 días de huelga de hambre y no dan la cara. Dan mentiras a los medios. Se esconden y salen como ratas. Lo vamos a ir a buscar al alcalde y al vocero mentiroso”, añadió el mismo guardia municipal.

Son varios los gendarmes que fueron retirados y no fueron recontratados para la gestión, señalando que no cuentan con la libreta de servicio militar, y eso podría traer problemas a la Alcaldía, al no estar cumpliendo con la constitución.