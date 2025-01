Gobierno descarta anulación de la disposición del decomiso y ya tiene borrador del reglamento, revela el viceministro Silva

Fuente: Unitel

Mientras las instituciones de empresarios y bloques de gremiales y transportistas cierran filas y analizan en Sucre movilizaciones contra la disposición de decomiso, el Gobierno ha vuelto ha descartar su anulación y, por el contrario, reveló que ya tiene un anteproyecto de la reglamentación y alista un decreto.

Así lo ha señalado el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, tras confirmar que seguirá insistiendo en la convocatoria a los sectores que se oponen a la medida.

¿Es posible la abrogación?, le preguntó la red UNITEL a la autoridad que es parte de la comisión del Gobierno que impulsa el diálogo sobre este asunto.

Silva lo descartó y dijo que no está en manos del Órgano Ejecutivo la modificación de este norma.

“No es posible la abrogación porque esta no es una competencia del presidente, no se puede derogar, no se puede abrogar, no puede modificar el presidente una ley. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es simplemente cumplir con el mandato de la ley”, sostuvo.

El viceministro dijo que “la ley se ha hecho no para interpretar ni para considerarlo, sino la ley se ha hecho para cumplir”.

“En ese sentido, tenemos que cumplir el mandato de la disposición séptima que nos habla de una reglamentación que debe ser aprobada por una resolución biministerial y también estamos trabajando esta propuesta a través de un decreto supremo que aclare, que clarifique el alcance si el objeto de la disposición séptima va a excluir al sector gremial del comercio minorista como también al sector productivo legalmente establecido”, argumentó.

Sectores

El tercer encuentro multisectorial en rechazo a la disposición adicional séptima de la ley financial se llevará adelante desde las 8:00 de este jueves en Sucre, confirmaron los dirigentes y representante de la cadena productiva y de suministro del país que forman parte de este encuentro.

El dirigente de la Confederación Nacional de Gremiales, César González, ha descalificado las reuniones que sostuvo el Gobierno con sectores gremiales el miércoles.

“Se están reuniendo ya con dirigentes sumisos y elegidos a dedo por el Gobierno que no representan a la familia gremial. El Gobierno se está sentando con sectores que no observan nada de la norma”, señaló González y denunció que las autoridades no responden de manera técnica sobre este asunto, sino asumen “posturas políticas”.

Silva dijo que “están en el marco de su derecho, pero sentimos ahí que priman intereses políticos antes que intereses económicos”.

Indicó que se explicó que la citada disposición “nunca ha sido concebida para afectar a los productores, empresarios e industriales legalmente establecidos, muchos menos al comercio minorista, cuyos capitales no llegan ni a los 100.000 bolivianos”.

“Estamos hablando de una actividad ilícita que se comete en el país, estamos hablando de delincuentes que se dedican a almacenar alimentos esenciales de la canasta familiar no para vender en el mercado de la Rodríguez o de Barrio Lindo, es gente que almacena productos para sacar por contrabando”, sostuvo Silva.

“No son comerciantes, no son gremialistas, no son empresarios; son delincuentes que se dedican a esta actividad y que afectan a la economía de la población boliviana, eso ha sucedido con el arroz, con el aceite, con el huevo, con el tomate”, afirmó.

Reunión con gremiales

El Gobierno sostuvo reuniones con sectores gremiales el miércoles. “Ha sido importante la participación de la familia gremial”, destacó Silva en referencia a la reunión que sostuvieron autoridades con sectores gremiales desde las 13:00 hasta las 19:00.

“Hemos discutido el objeto, el alcance, el contexto en el cual ha sido concebida la disposición séptima”, indicó.

Silva dijo que no se firmaron acuerdos con ninguna de las representaciones de gremiales, “sin embargo, se ha hecho conocer, se ha puesto en consideración el anteproyecto de la normativa que va a aclarar y reglamentar la disposición séptima”.

La autoridad dijo que la reunión con tres sectores gremiales está en “cuarto intermedio” hasta la próxima semana puesto que “El Alto Sur no ha acordado ninguna otra reunión; sin embargo, han planteado una propuesta que nos parece importante”, remarcó.

“Ellos han pedido que en la medida que el reglamento de la disposición séptima aclare que el alcance y el objeto de la disposición no va a llegar al comercio minorista, a la familia gremial, ellos no tendrían por qué realizar ningún reclamo,

”Es decir, que quieren que se incluya expresamente a la familia gremial fuera del alcance de la disposición séptima”, añadió.

En ese contexto, Silva ratificó: “Vamos a seguir convocando al sector productivo, al sector gremial para la próxima semana”.