Gobierno y panificadores definen este lunes el precio del pan de batalla

El viceministro Luis Siles dijo que no hay razones técnicas para un incremento del denominado pan de batalla (marraqueta). Los panificadores se mantienen firmes y piden un precio “justo”.

Fuente: ABI / La Paz

El viceministro de Políticas de Industrialización, Luis Siles, afirmó este domingo que no existen razones técnicas para un incremento drástico en el precio del pan de batalla por la subvención estatal a la harina de trigo que se entrega a los panificadores, que representa entre el 65 y 70% de los costos de elaboración.

“Todos los productos y subproductos que tienen subvención no deben sufrir un incremento en su precio, porque es un sacrificio de todos los bolivianos. No puede ser que haya gente que hable de un incremento a 70 centavos, Bs 1, Bs 1.20, no es así, no debe suceder aquello”, remarcó el viceministro en una entrevista con Bolivia Tv.

Este lunes, el Gobierno nacional y representantes de los panificadores se reunirán para analizar los costos de elaboración del producto y se espera concertar con el sector para que se mantenga el precio del pan de batalla en 0,50 centavos de bolivianos.

El viceministro explicó que la subvención estatal de harina al sector panificador “es grande”.

Mientras la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) entrega a los panificadores el quintal de harina a Bs 130, en el mercado el precio está hasta Bs 250.

“Ambos estamos de acuerdo, productores y gobierno, que la incidencia de la harina de trigo es de 65 a 70%; de la estructura de costos del pan, lo que más cuesta es la harina, entre el 65 y 70% de acuerdo a la eficiencia de cada panificador”, enfatizó.

También destacó que, desde hace dos años, el Gobierno apoya al sector con la entrega de azúcar, levadura y manteca a precio justo.

El Gobierno amplió hasta el 31 de agosto de este 2025 el arancel cero para la importación de trigo y harina de trigo a través del Decreto Supremo 5195, para procesar harina en el territorio nacional y garantizar así la producción del pan de batalla.

En esa línea, anunció que esta semana ingresarán al país 1.000 toneladas de las 60.000 toneladas de harina importada para Emapa.

«Alrededor de mil toneladas están ingresando esta semana y van a ingresar más o menos 1.000, 1.200 toneladas por semana de harina de trigo para cubrir esta necesidad que tienen los hermanos panificadores”, afirmó.

La autoridad expresó su confianza porque que a través del diálogo se logre concertar con los panificadores y no se de una elevación del precio del pan.

“Mañana (lunes) vamos a seguir dialogando con los hermanos panificadores, con quienes siempre hemos llegado a buen puerto, para ver cómo podemos hacer para que este precio se mantenga», recalcó.