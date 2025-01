Golden Globes 2025: quiénes fueron los mejor y peor vestidos de la alfombra roja

La primera red carpet del año, celebrada en el Beverly Hilton Hotel de Los Ángeles, marcó el inicio de la temporada de premios. En una noche donde el glamour y los estilos dieron que hablar, el análisis de dos expertos a Infobae

Mientas Zendaya deslumbra con un vestido satinado en tono cobre de Louis Vuitton, de corte sirena y cola dramática; Cassie DiLaura eligió un vestido negro con transparencias horizontales y lentejuelas eju.tv





Fuente: infobae.com

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La alfombra roja de los Golden Globes 2025, como cada año, se convierte en el escenario perfecto para que las estrellas de Hollywood desplieguen glamour, innovación y osadía en sus elecciones de moda. Desde el emblemático Beverly Hilton Hotel de Los Ángeles, la 82° entrega de estos premios no solo inaugura la temporada de galardones, sino que también marca las tendencias que definirán el estilo en los meses venideros.

Con una ceremonia con sorpresas y homenajes memorables, la red carpet se posiciona como el epicentro de un desfile de looks de estrellas consagradas, pero también promesas emergentes que no solo demuestran su glamour, sino que además se han convertido en íconos de estilo.

El análisis de los estilos más destacados de la velada quedó en manos expertas: los diseñadores Benito Fernández y Verónica De la Canal compartieron su mirada con Infobae. Los detalles, como suele ocurrir durante esta velada, son lo que marcaron quienes se destacaron aún más en la alfombra y quienes se equivocaron a la hora de pisar la red carpet.

Quiénes fueron los mejor y peor vestidos de la primera alfombra roja del año

Zendaya

Zendaya deslumbra con un vestido de Louis Vuitton en tono cobre satinado, con corsé estructurado, cola dramática y joyería Bulgari. Completa el look con un elegante bob cut cobrizo que armoniza con el diseño.

Fernández, al analizar el estilo de la Zendaya, afirmó: “Me gusta el color. Sobre todo, me gusta el largo del vestido. Ella está divina”.

“Siempre un paso adelante da cátedra de modernidad, de lujo, de glamour. Desde la cabeza a los pies es impecable, no tiene error y marca tendencia”, expresó De la Canal.

Cassie DiLaura

Bajo la atenta mirada de De la Canal, afirmó: “Es una línea que está muy de moda, pero creo que ya hay que empezar a buscar otra morfología porque ya no causa tanto impacto el pelo y el Make up impecables”

En tanto, Fernández aseguró: “Me gusta el vestido. Ella está re linda, tal vez un poco oscuros los ojos. No sé si es el vestido para esta ocasión”

Dakota Fanning

De la Canal halagó el diseño que lució Dakota Fanning: “Este es un ejemplo de que se puede estar de rojo y seguir destacándose. Está impecable, sexy, elegante, sofisticada, perfecta”.

Demi Moore

Demi Moore deslumbra con un vestido satinado de Armani Privé en tono dorado champán, con un diseño de escote palabra de honor decorado con un panel curvo de cristales brillantes que realza su silueta. La falda fluida aporta movimiento al look, mientras que los detalles metálicos reflejan la luz. Complementa con joyería discreta, un brazalete y pendientes colgantes, junto con su característico cabello suelto y liso.

Al hablar sobre la emblemática actriz, Fernández aseguró: “Espectacular el vestido. Me parece que tiene una fuerza tremenda. Me gusta ese estilo limpio y fuerte. La elección del color, es todo una bomba. La verdad que se la ve tan radiante a ella. Yo creo que es de sus mejores looks. Por lo menos a mí me encanta. Me parece que está impecable”.

Daniel Craig

Daniel Craig lleva un traje cruzado de terciopelo negro con camisa blanca, corbata negra y zapatos de charol. El corte entallado moderniza el look, pero las gafas de montura transparente con cristales tintados desentonan con la elegancia clásica del conjunto.

De la Canal aseguró: “¡Impecable! Elegancia absoluta, un verdadero lord. La sastrería y ese chaleco de 4 botones hacen la diferencia. Tendencia total”.

Zoe Saldana

La actriz lleva un vestido strapless de lentejuelas café con corte sirena, diseñado por Anthony Vaccarello para Saint Laurent.

“No me gusta el brillo. Un vestido de lentejuelas para esta ocasión, no. Me parece que es más para una fiesta de otro tipo. Y menos con alhajas, me parece que mezcló dos fiestas distintas. Un género ya hecho de lentejuelas con un collar de brillantes queda raro”, aseguró Fernández.

Anya Taylor-Joy

Anya Taylor-Joy lleva un vestido lencero de archivo de Dior en tono rosa empolvado, acompañado por collares de ópalos de Tiffany y un chal estilo mantón a tono, completando un look elegante y sofisticado.

Ante la actriz, De la Canal afirmó. “El color elegido, el pelo, el Make up son fabulosos. ¡Ella es fabulosa! El corte al bies en la simplicidad de ese vestido no solo es tendencia, sino que habla de una soberbia sofisticación”.

Eddie Redmayne

Eddie Redmayne lleva un traje de Valentino con un atrevido estampado de cuadros en blanco y negro, acompañado de una camisa en tono crema. Completa el look con zapatos de charol negros.

Para Fernández, el actor lució “muy canchero. Me gusta mucho, le queda divino. Esos cuadros me parecen geniales en el traje”.

Nicole Kidman

Nicole Kidman lleva un vestido largo de Balenciaga con diseño asimétrico de un solo hombro y destellos metálicos en tono plateado. La prenda, con espalda descubierta y drapeados sutiles, busca destacar la silueta.

“Ella es sinónimo de distinción. Su pelo y maquillaje son gloriosos, aunque siento que su vestido no la favorece tanto”, afirmó De la Canal.

Kate Winslet

Kate Winslet lleva un traje blanco crema de Erdem compuesto por una chaqueta de seda con bordados florales negros y pantalones a juego. El diseño presenta motivos de rosas bordadas en la manga, el hombro y el costado.

“Me gusta el traje. No sé si es para la ocasión y para ella. No me parece que le quede lindo, que la favorezca”, opinó Fernández.

Timothée Chalamet

Timothée Chalamet lleva un traje negro de Tom Ford con sutiles destellos en la tela, combinado con una camisa a rayas y un corbatín azul atado al cuello, en lugar de una corbata tradicional. Completa el look con botas negras de punta afilada, aportando un aire juvenil y desenfadado al conjunto.

“Me gusta mucho la combinación de negro y azul. Hay algo en ella que me transmite un despojo cool que lo caracteriza. Creo que, en breve, veremos que el bigote será la nueva moda para los hombres”, aseguró De la Canal.