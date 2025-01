Guillermo Capobianco sobre Nicolás Maduro: es evidente que es un “títere” de su entorno

El papel de Estados Unidos sobre la situación que vive Venezuela, Capobianco subrayó que los intereses económicos predominan en su postura. «Mientras Estados Unidos necesita recursos naturales de Venezuela, no actuará directamente en su contra. Todo depende de sus conveniencias e intereses económicos», aseguró.

eju.tv / Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- El reconocido consultor político Guillermo Capobianco afirmó que Nicolás Maduro, quien juró hoy como presidente de Venezuela a pesar de las múltiples denuncias de fraude en su reelección, es un «títere» manejado por su entorno político, el cual lo utiliza para negocios ilícitos.

«Muchos consultores con los que tuve la posibilidad de conversar sobre el perfil de Maduro coinciden que evidentemente Maduro es un títere de un entorno que lo usa para hacer grandes negocios que implica no solo lavado de dinero, narcotráfico, sino también intermediación de armamento y todo lo que más plata puede generar”, manifestó Capobianco en el programa radial La Hora Pico de eju.tv, que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano de lunes a viernes desde las 17:00.

El consultor también señaló que Maduro se aferra al poder debido al temor de enfrentar responsabilidades legales en caso de perderlo. “Es vivir o morir, en el caso de ellos no hay un término medio, no hay un término de inflexibilidad, negociemos, que no vayan presos, es de vida o muerte. Han matado mucha gente y lo que están haciendo es terrible, es una dictadura”, agregó.

Capobianco también destacó la presencia de varios exmandatarios de la región que se reunieron en Panamá con el líder opositor venezolano Edmundo Gonzales Urrutia para analizar la situación venezolana. Indicó que tras firmar cartas de apoyo y desarrollar exposiciones sobre el caso, fueron a República Dominicana como antesala a un ingreso a Venezuela, pero no obtuvieron el permiso de vuelo.

