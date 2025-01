Guyana moderará su excepcional crecimiento en 2025: qué puede hacer para seguir el ritmo

La economía del país es altamente dependiente de la producción de petróleo y un boom exploratorio le ha permitido gozar de excepcionales tasas de crecimiento en los últimos años.

Guyana moderará su excepcional crecimiento en 2025: qué debe hacer para seguir el ritmo. Por Daniel Salazar Castellanos

Guyana se posicionó como la principal locomotora de exportaciones y de crecimiento económico en Latinoamérica y el Caribe en el 2024, en medio del boom de exploración petrolera que vive en la actualidad, aunque en este 2025 moderará su excepcional desempeño y el PIB pasará de crecer un 41,5% a 13,6%, según proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

“Un punto que es común entre la economía venezolana y la de Guyana, al explicar la dinámica de crecimiento, es el petróleo. El crecimiento de la economía de Guyana obedece fundamentalmente a este descubrimiento petrolero”, respondió a Bloomberg Línea el director de la división de Desarrollo Económico en la Cepal, Daniel Titelman.

Al cierre de 2024, la firma estadounidense Exxon Mobil (XON) celebró haber logrado una producción de 500 barriles de petróleo en el bloque Stabroek, frente a la costa de Guyana.

“Existen planes para aumentar la capacidad de producción a más de 1,3 millones de barriles de petróleo al día a finales de 2027, cuando el consorcio liderado por ExxonMobil Guyana prevé tener los seis proyectos en marcha y funcionando en alta mar”, dijo en un comunicado firmado junto a sus socios.

En Guyana, los sustanciales ingresos del petróleo se depositan en el Fondo de Recursos Naturales (NRF, en inglés), un instrumento para gestionar los recursos provenientes del crudo, con una parte que se pone a disposición para el gasto presupuestario de acuerdo con las reglas de retiro en la Ley NRF 2021.

Estos ingresos provenientes de los hidrocarburos se mantienen fuera de la economía para mitigar los posibles efectos del mal holandés y los retiros están definidos a través de Ley del NRF, lo que permite transferencias presupuestarias de aproximadamente el 13% del PIB no petrolero (y alrededor del 35% de los ingresos fiscales) entre 2022 y 2026.

Exxon dijo que desde la primera producción en diciembre de 2019 en el bloque, “se han pagado más de US$5.400 millones en ingresos petroleros y regalías al Fondo de Recursos Naturales de Guyana”.

Para Titelman, lo que contribuyó a la expansión del PIB del 41,5% en 2024 en Guyana, cuyas reservas petroleas ascienden a más de 11.000 millones de barriles, fue lo que denominó “una fase de expansión” de la producción de crudo en alta mar.

“Para el 2025 estamos generando una proyección menor que la de 2024, en torno al 13,6%, pero igual es un crecimiento sólido”, manifestó a este medio durante la presentación del Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2024.

Sin embargo, indicó Daniel Titelman, para que Guyana mantenga su crecimiento en el larzo plazo requiere tener una visión estratégica para implementar políticas desarrollo productivo y al mismo tiempo “debe ser capaz de avanzar hacia una diversificación productiva que potencie la resiliencia de la economía del país”.

En febrero de 2024, durante una conferencia sobre el petróleo, el presidente Irfaan Ali se refirió al gas natural, la agricultura, el transporte marítimo y la manufactura como vías para la diversificación de la economía del país.

“Lo que sucede es que el crecimiento económico es una tasa de variación y el gran cambio vino en 2024, por lo que es normal que ese impulso se reduzca y dependa de qué tanto se capitalice en el mediano plazo, generando mayor consumo e industrias. Sin embargo, 13,6% no es una medida despreciable, aunque se vea pequeña contra el 41,5% de 2024″, explicó a Bloomberg Línea el analista financiero Gregorio Gandini sobre Guyana.

Según el Banco Mundial (BM), la previsión es que la economía regional que más crezca en 2024 sea Guyana (43%) mientras que en este 2025 su PIB se expandiría un 12,3%. Las estimaciones del BM apuntan a que la economía de esa nación sudamericana se expandió 20,1% en 2021, un 63,3% en el 2022 y un 33,8% en el 2023.

Crece la economía de Guyana, pero también se reduce su deuda pública

A junio de 2024, la deuda pública bruta del gobierno central de Guyana era de 22%, mientras que en diciembre de 2023 era del 26,7%.

En el Caribe, la deuda pública bruta del gobierno central, como promedio de 13 países, alcanzó en junio de 2024 un 66,4% del PIB, inferior en 4,2 puntos porcentuales a la registrada al cierre de 2023, según dice la Cepal en el informe.

“Sobresale el caso de Guyana, cuya deuda se ha venido reduciendo en varios puntos porcentuales del PIB desde 2022, en concordancia con las altas tasas que ha alcanzado el crecimiento, como resultado de la puesta en marcha de la producción de petróleo en alta mar”, dice la Cepal.

Guyana, locomotora de exportaciones petroleras

De otra parte, Guyana presentará las mayores alzas de valor exportado tanto en bienes (77%), como en servicios (31%) en la región este año, de acuerdo con las cifras del reporte de Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2024, de Cepal.

Según la Cepal, el petróleo crudo representa el 84% de su canasta de exportación y sus ventas al exterior registraron una expansión de más del 60%, lo que compensó la disminución del volumen exportado de oro, bauxita y madera en el primer semestre de este año.

Según las proyecciones del informe Sovereign Wealth Funds, elaborado por el Center for the Governance of Change de IE University y citado por Bloomberg Línea en un reportaje especial del tema, la producción de petróleo per cápita en Guyana fue de 0,45 mb/d en el 2022 y para el 2030 la estimación es de 1,25 mb/d.

Esta cifra se obtiene de la relación entre la producción de 0,36 mb/d de petróleo en el 2022 y los cerca de 800.000 habitantes que tiene el país en la actualidad. Entre tanto, para 2030 la relación es de 1 mb/d y una población también sobre los 800.000 habitantes.