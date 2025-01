Hay un muerto: Familia se embarranca en la ruta a Samaipata y ambulancia choca contra una moto al ir a auxiliar

Santa Cruz.- Este martes por la mañana, toda una familia sufrió un embarrancamiento en la vía que conecta la carretera antigua Santa Cruz-Cochabamba a la altura de la comunidad Paredones, Samaipata. Tras el intento por socorrer a las víctimas, una ambulancia que se dirigía hacia el lugar impactó contra una motocicleta.

La familia compuesta por el papá de 41 años, la mamá y dos niños, uno de entre cinco a 10 años y un bebé de 10 meses, se encontraba trasladándose en una vagoneta de color negro para un viaje familiar.

Según información preliminar el hecho ocurrió a las 07:30 de este martes. El hombre, quien conducía, perdió el control del motorizado, y al tratar de estabilizar el vehículo se embarrancó más de 200 metros hacia abajo entre los matorrales.

De este trágico hecho el padre falleció a causa de los golpes, mientras que la madre y los menores de edad lograron supervivir, pero se encuentran lastimados y heridos.

Comunarios del lugar y rescatistas auxiliaron a las víctimas, quienes fueron trasladados al hospital municipal de Samaipata, en Santa Cruz.

No obstante, cuando la ambulancia iba en camino para bridar atención a los heridos chocó contra una motocicleta, no obstante, no se registraron perdidas fatales.