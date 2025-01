Héctor Montes exige respeto a la Sentencia Constitucional que lo restituye como presidente de The Strongest

Martin Suarez Vargas

El presidente restituido de The Strongest, Héctor Montes, brindó declaraciones contundentes en el programa Que No Me Pierda de la Red Uno, tras ser restituido en su cargo por una sentencia del Tribunal Superior de Sucre. Montes recordó que, en noviembre de 2023, aceptó sin objeciones una sentencia en su contra por el bien del equipo, que estaba cerca de consagrarse campeón. Sin embargo, ahora denuncia maniobras que perjudican a la institución.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Esta es una sentencia constitucional, de última instancia, cuyo cumplimiento debe ser obligatorio. Pese a ello, hemos evidenciado irregularidades, como el retiro de documentación contable y financiera, y, además, un ingreso al club este fin de semana, pese al precinto policial”, declaró Montes.

El dirigente también criticó a quienes buscan “darle la vuelta” a las decisiones judiciales, priorizando intereses personales por encima del bienestar del club. En el ámbito deportivo, Montes aseguró que se ha confirmado la continuidad de más del 90% del plantel, destacando la importancia de estabilizar la institución para avanzar hacia nuevos logros.

La crisis interna en The Strongest sigue generando incertidumbre en sus hinchas y miembros, mientras se espera una pronta solución que permita devolver la calma al club paceño.