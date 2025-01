Hollywood en llamas: la temporada de premios se retrasa por los incendios en California

Eventos como premieres y lugares emblemáticos del estado también han sido cancelados y cerrados de manera indefinida.

Por Uriel Monterrubio

Fuente: Infobae

En medio de los devastadores incendios que han azotado el sur de California, la industria Hollywoodense se ha visto severamente afectada, con varios de sus rostros más famosos teniendo que evacuar sus viviendas para salvar a sus familias.

Además, el desastre ocurre en medio de la temporada de premios, la cuál dio inicio oficialmente con la entrega de los Globos de Oro el pasado 5 de enero.

La siguiente gran gala de la industria serían los Critics Choice Awards, los cuales se han tenido que posponer debido a los incendios.

La entraga número 30 de los premios entregados por la crítica, estaba programada para llevarse a cabo el próximo domingo 12 de enero en el Barker Hangar del Aeropuerto de Santa Mónica. Ahora, se ha confirmado que el evento tomará lugar el próximo 26 de enero.

“Esta tragedia ya ha tenido un profundo impacto en nuestra comunidad. Todos nuestros pensamientos y oraciones están con los que luchan contra los devastadores incendios y con todos los que se han visto afectados”, dijo Joey Berlin, director general de la Critics Choice Association.

El evento continuará como se había previsto, con la comediante Chelsea Handler como anfitriona por tercer año consecutivo. Este año, las películas Conclave y Wicked lideran las nominaciones con 11 cada una, seguidas por Dune: Part Two y Emilia Pérez con 10 nominaciones cada una, incluyendo candidaturas a Mejor Película. También están nominadas en esta categoría A Complete Unknown, Anora, The Brutalist, Nickel Boys, Sing Sing y The Substance.

El aplazamiento de los Critics Choice Awards sigue la cancelación del tradicional BAFTA Tea Party, que iba a celebrarse este sábado como parte de la temporada de premios. Los organizadores explicaron que “a la luz de los peligrosos vientos e incendios en Los Ángeles, la seguridad de nuestros colegas, amigos y pares sigue siendo nuestra mayor prioridad”.

Otros eventos también han sido cancelados, como el estreno de la película Showgirl de Gia Coppola y la proyección de Better Man, de Paramount.

Un aviso de humo está vigente para gran parte de la costa de Malibu hasta Santa Mónica y áreas hacia el este, incluyendo Pasadena, al menos hasta el miércoles por la tarde.

California arde

Como ya se mencionó, el aplazamiento ocurre en medio de las devastadoras condiciones en Los Ángeles, donde varios incendios forestales impulsados por fuertes vientos han causado estragos en la región. Hasta esta mañana, los incendios han dejado un saldo de dos personas fallecidas, múltiples heridos y más de 320,000 personas sin electricidad, según las autoridades.

El incendio Palisades, el más grande de los que afectan el área, ha consumido más de 5,000 acres y destruido aproximadamente 1,000 estructuras, de acuerdo con el jefe de bomberos del Condado de Los Ángeles, Anthony Marrone, en una conferencia de prensa realizada en Pacific Palisades. Marrone informó que se ha reportado un “alto número de lesiones significativas” tanto entre residentes que no evacuaron a tiempo como entre los bomberos que trabajan en las líneas de control.

Otros incendios, como el Eaton Fire en Pasadena, el Hurst Fire en el Valle de San Fernando y el Woodley Fire en Sepulveda Basin, también están causando daños significativos. El Eaton Fire, que comenzó anoche, ha quemado más de 2,000 acres, destruyendo cerca de 100 estructuras, incluyendo el histórico Pasadena Jewish Temple & Center, según reportó NBC4.

En total, los incendios han provocado la destrucción de múltiples viviendas y sitios emblemáticos, como áreas de Palisades Village, el Reel Inn y el Topanga Ranch Motel en el Pacific Coast Highway. Además, han forzado el cierre de atracciones turísticas como el parque temático Universal Studios Hollywood, Universal CityWalk, el acceso al Hollywood Sign, el Griffith Park y el Los Ángeles Zoo.