Hombre resulta herido luego que un árbol cayera sobre su vehículo cuando esperaba en el semáforo

Fuente: Unitel

Una persona resultó herida luego que árbol de gran tamaño cayera sobre su vehículo la mañana de este jueves en inmediaciones de una avenida del municipio de Vinto, Cochabamba.

De acuerdo al relato de la víctima, él se encontraba parado atrás de dos motorizados esperando a que el semáforo cambie a verde cuando sintió el golpe y peso que cayó sobre él.

El hombre afirma que no sabe en qué momento pasó y que solo reaccionó cuando vio que otras personas intentaban ayudarlo.

Momento en el que el árbol cayó sobre un vehículo

“Estaba en el semáforo, yo el tercero, no me he dado cuenta porque el golpe nomás he sentido y yo adentro botado he aparecido cuando el árbol de aquí allá había aparecido encima de mi auto, no he sentido, cuando me han auxiliado nomás”, contó el hombre a UNITEL.

La víctima recibió un golpe en la cabeza debido a la caída del enorme árbol el cual terminó hundiendo el techo del motorizado, sin embargo, no son de consideración.

Pese a ello, lo que más le preocupa ahora al hombre es el daño que sufrió su vehículo ya que es su fuente de trabajo y con ello lleva sustento a su hogar.

“Lo que reclamo yo es de mi herramienta de trabajo, ¿quién me va responder?, eso es lo que más me preocupa, yo trabajo de taxi, soy taxista, estaba yendo a recoger pollo en la mañanita”, reveló.

La víctima pidió a la Unidad de Tránsito que lo puedan ayudar, sin embargo, le aclararon que ellos únicamente intervienen en accidentes, por lo que debe reportar el caso a la Alcaldía para que responda por los daños.

Asimismo, vecinos del lugar denuncian que el árbol ya corría riesgo de caer ya que se encontraba seco, pero personal municipal no hacía la poda correspondiente.

Se espera conocer un informe oficial en relación a este hecho en las próximas horas de parte de las autoridades correspondientes.