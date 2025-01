Hospital de Clínicas de La Paz: Pacientes protestan porque una vez en ventanilla les piden prueba Covid-19 para atención

“Lamentablemente no son claros, deberían colocar un aviso”, reclamó una mujer que esperó varias horas para recibir una ficha de atención pero se fue con las manos vacías.







Fuente: Unitel

La situación de los pacientes que diariamente hacen filas en puertas del Hospital de Clínicas se complica por las nuevas disposiciones del complejo hospitalario de la ciudad de La Paz. Ahora, los enfermos deberán presentar una prueba Covid negativa para sacar una ficha y ser atendidos en cualquier especialidad, según la queja de las personas.

“Cuando fui a la ventanilla me dijeron ‘tiene que traer prueba covid y recién le voy a dar una ficha’. Yo he perdido mi tiempo y estoy mal de salud. Recién me hicieron cirugía y yo tengo que estar en cuidados, no es justo”, dijo una paciente a UNITEL.

[Foto: Walter Ferreyra – UNITEL ] / Pacientes esperan sus pruebas en el Hospital de Clínicas, de La Paz

Otra persona que llegó al centro hospitalario para obtener una ficha médica pide a los funcionarios sanitarios informar o colocar comunicados en las ventanillas de atención.

“Lamentablemente no son claros, deberían colocar un aviso, ya que en especialidad nos piden una prueba y ahora tenemos que esperar”, dijo la mujer de la tercera edad.

Entre tanto, otra mujer pidió la ampliación del horario para la toma de pruebas Covid, en el Hospital de Clínicas.

“Antes era la atención hasta las 4 de la tarde en pruebas Covid y ahora están atendiendo hasta las 12 del mediodía. Se les pregunta y no quieren dar información y lo cierran su ventanilla”, dijo la mujer.

De acuerdo con los pacientes, las personas que tienen prueba negativa a Covid-19, pueden sacar una ficha, mientras que los pacientes que tengan un examen positivo, serán evaluados antes de derivarlos a especialidad.