Huellas del injerencismo imperial en México

Patricia Barba Ávila

La pretensión mentirosa de los secuaces de USA Corporation en México para ocultar el proyecto de implantación imperial del bipartidismo en este país.

México es un país extraordinariamente fácil de dominar. Solo debemos abrir las puertas de nuestras universidades a jóvenes mexicanos ambiciosos, educarlos en el modo de vida americano, nuestros valores y respeto por el liderazgo de los Estados Unidos. Robert Lansing, Secretario de Estado norteamericano al periodista William R. Hearst

Prácticamente desde principios del Siglo XIX el país que devendría en el imperio más depredador de la historia, E.U. (a cuyo gobierno oligárquico califico como USA Corporation) inició una interminable serie de intervenciones militares e injerencismo político económico que perdura hasta la fecha. Esta actitud prepotente y saqueadora del vecino del norte ha abarcado prácticamente todos los continentes del planeta, generando gigantesco empobrecimiento, destrucción y muerte.

A lo largo de esta inicua historia imperial nuestro país ha sido objeto de varias invasiones, empezando la que ocurrió de 1846 a 1848 y posteriormente en 1914 y 1917, acompañadas, por supuesto, de un descarado injerencismo en la política nacional que en 1923 se tradujo en los infames tratados de Bucareli firmados por el gobierno norteamericano y el traidor Alvaro Obregón a cambio de ser reconocido como presidente de México.

Este injerencismo no se detuvo ni siquiera bajo el gobierno nacionalista de Plutarco Elías Calles ni la admirable gestión del General Lázaro Cárdenas quien en 1937 creó la Comisión Federal de Electricidad (CFE), nacionalizó los ferrocarriles y en 1938 se impuso a las inmorales y codiciosas empresas petroleras extranjeras y dio nacimiento a Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Era de esperarse que el imperio no se quedaría cruzado de brazos y en colusión con la oligarquía nacional decidió disfrazar su intervencionismo a través de los partidos políticos y justamente bajo la administración cardenista nació un partido empresarial y de corte fascista llamado engañosamente Partido de Acción Nacional (PAN) que desde el año de su formación en 1939 inició una furiosa campaña en contra del gobierno del Gral.

Cárdenas apoyando la enajenación de nuestro petróleo y otros recursos así como una agresiva imposición de las políticas dictadas desde Washington. Tristemente, bajo el sucesor del Presidente Cárdenas, Manuel Ávila Camacho, todas las políticas patrióticas adoptadas por su predecesor fueron paulatinamente erradicadas en obediencia de las instrucciones de USA Corporation.

La clara colusión del PAN con el Departamento de Estado norteamericano se hizo aún más patente en 1970 cuando decide participar en el infausto Plan Cóndor (que en México se denominó Operación Cóndor) aliándose con los cárteles del narcotráfico para perseguir a movimientos y líderes insurgentes con el apoyo militar de MOSSAD (Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales, eufemismo para denominar a una de las organizaciones israelíes más brutales y corrompidas del mundo.

Desde entonces hasta la fecha, la filiación del panismo con el crimen organizado no se ha interrumpido y no es de extrañar que los estados donde este cártel, que no partido político, ha desgobernado hayan proliferado los cárteles de la droga.

También se explica cómo durante el gobierno ilegítimo de Felipe Calderón el país se haya plagado de estas organizaciones criminales que, por cierto, se han beneficiado con operaciones como “Rápido y Furioso” ordenada por la administración de Barack Obama con el total apoyo del flamante Secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, premiado y felicitado por Hillary Clinton y el mismo Obama, calificándolo como un excelente policía.

Debo señalar aquí que busqué en Google y Yahoo las palabras de alabanza de Clinton y Obama a García Luna pero han sido mágicamente borradas de la internet. Curioso y profundamente hipócrita que mientras García Luna ha sido sentenciado por una corte norteamericana, ni Obama ni Clinton ni tampoco Calderón hayan sido enjuiciados por su clara complicidad en el desastre y la violencia que decimaron miles de vidas de mexicanos en ese brutal periodo de destrucción de nuestra nación en el marco del agresivo neoliberalismo impuesto desde 1983 con Miguel de la Madrid y que se detuvo con Andrés Manuel López Obrador.

Otra de las huellas inborrables del injerencismo de USA Corporation en la política nacional fue la intención de crear un bipartidismo similar al existente en el vecino país con el cual han vendido a su población una inexistente democracia que hoy por hoy ha causado el creciente empobrecimiento de millones de norteamericanos.

En nuestro país esa operación inició con el mega fraude perpetrado por el PRI en 1988 para llevar a la silla presidencial a Carlos Salinas de Gortari, el junior ideologizado en Harvard al que regresaron a México con la encomienda de imponer una salvaje política neoliberal con el total apoyo del PAN.

Se trataba de convencer a los mexicanos de la existencia de una democracia electorera en la que se alternaría el poder entre el PRI y el PAN, tal como ocurre con el Partido Republicano y el Demócrata en USA. Así nació el PRIAN que durante 36 años se encargó de entregar los recursos que por ley constitucional son de la propiedad exclusiva del pueblo de México, así como destruir los motores de la economía nacional, PEMEX y CFE, junto con los ferrocarriles y privatizar la seguridad social y la educación. La receta del Consenso de Washington en toda su magnitud.

Han sido dos circunstancias de la realidad mexicana, entre otros factores, las que han frustrado el plan imperial de imponer el bipartidismo neoliberal: la primera la tradición revolucionaria de nuestro glorioso pasado con las tres transformaciones pasando por la Guerra de Independencia de 1810 a 1821, la Guerra de Reforma bajo la presidencia de nuestro Benemérito de las Américas Benito Juárez, la Revolución Mexicana y la Cuarta Transformación que se inició con AMLO en 2018 y continúa su curso con una estrategia politizadora y de permanente empoderamiento popular.

Por supuesto que USA Corporation no ha dejado de intentar detener este proceso que conocemos como la 4T y además de utilizar al PRIAN y al otrora gran partido de izquierda, el PRD, infiltrado y convertido en una vergonzosa comparsa de la derecha, ha usado a la altamente corrompida Suprema Corte de Justicia que está a punto de ser transformada en un auténtico poder judicial al servicio de la población.

En esta realidad en la que el cambio notable en la geopolítica mundial liderada por BRICS que ha provocado una andanada de amenazas por parte de la oligarquía trasnacional que respalda al fascista, misógino, racista, ignorante y sobrado de egolatría Donald Trump, el gobierno mexicano hoy encabezado por una presidente que goza no sólo de enorme popularidad sino prestigio internacional, estará enfrentando a este imperio en decadencia que como serpiente herida (con perdón de las serpientes) exhibe sus últimas señales de desesperación ante un mundo en el que ya dejaron de ser la hegemonía arrogante y criminal acostumbrada a humillar, robar y controlar a todas las naciones.

El papel que México jugará será crucial para el progreso de los pueblos que integran la Patria Grande y depende en gran medida de la creciente conciencia nacional de que somos un pueblo poderoso y digno capaz de defender su dignidad y soberanía. México es una nación soberana e independiente. Una gran potencia cultural. Nos coordinamos pero no nos sometemos. Claudia Sheinbaum