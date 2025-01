Impacto en Brasil: Neymar acordó su regreso al Santos

El Santos FC ha cerrado un acuerdo que parecía un sueño para muchos de sus aficionados: el regreso del delantero brasileño Neymar Jr. al club que lo formó como futbolista profesional. Según informó Diario do Peixe, y ratificó el periodista Germán García Grova, especialista en el mercado de pases, el delantero, actualmente en el Al Hilal de Arabia Saudita, se incorporará al equipo brasileño en calidad de préstamo por un periodo de seis meses, aunque el anuncio oficial se hará en los próximos días. “El acuerdo ya está formalizado”, confirmó el medio paulista, añadiendo que la operación se concretó tras intensas negociaciones entre la directiva del Santos y los representantes del futbolista, liderados por Neymar Sr.

Uno de los aspectos clave en esta negociación fue la disposición de Al Hilal de cubrir una parte del abultado salario del atacante (107 millones de dólares anuales). Neymar no se encontraba en los planes del técnico del club saudí, Jorge Jesús , al punto que no se encontraba inscripto para disputar la liga local. hecho que facilitó las conversaciones entre ambas partes. Además, el presidente santista, Marcelo Teixeira , y su CEO, Pedro Martins , acordaron las cifras que el Santos desembolsará, con la premisa de que el regreso de Neymar sea una inversión que, como ellos expresaron, “se paga a sí mismo”.

Más allá de los términos económicos, el papel del propio Neymar fue decisivo en el acuerdo. Según reporta el medio brasileño, el delantero expresó claramente a su padre y a sus agentes que su intención era volver al club donde inició su carrera profesional. “El deseo de Neymar fue determinante para llegar a este acuerdo”, destacó Diario do Peixe, mientras que el jugador rechazó propuestas competitivas de equipos como el Chicago Fire de la Major League Soccer, que también buscaban ficharlo. La intención del Inter Miami de sus amigos Lionel Messi y Luis Suárez no prosperó por una cuestión de límites salariales.

Por su parte, la afición del Santos también tuvo un papel significativo en demostrar la importancia de este regreso. Durante el partido que enfrentó al Santos contra el Mirassol en el inicio del Campeonato Paulista , la conocida barra Torcida Jovem entonó cánticos con la frase “vuelve a casa, Neymar”, que rápidamente se extendieron por todo el estadio Vila Belmiro. Este gesto no pasó desapercibido en las negociaciones.

Neymar: de ídolo olvidado a héroe renovado

El retorno de Neymar al Santos simboliza el cierre de antiguos conflictos y la revitalización de una relación que se había resquebrajado. El atacante disputó 225 partidos con el club entre 2009 y 2013, marcando 136 goles y ganándose el título de ídolo tras conquistar importantes títulos como tres Campeonatos Paulistas , la Copa de Brasil (2010) y la histórica Copa Libertadores (2011) , que rompió una sequía de casi cinco décadas en el torneo continental.

Sin embargo, su traspaso al FC Barcelona en el año 2013 estuvo envuelto en controversias legales y diferencias con la directiva de aquel entonces, lo que llevó a un evidente distanciamiento entre el jugador y su club de formación. En los últimos años, no obstante, han surgido gestos que sugieren una reconciliación: Neymar ha sido visto con la camiseta del Santos en múltiples ocasiones, se lo vio en las tribunas y no ha dudado en declarar públicamente su cariño por el Peixe.

Ney, con su excéntrico look en el Santos. De allí saltó al Barcelona (AFP PHOTO /VANDERLEI ALMEIDA) Ney, con su excéntrico look en el Santos. De allí saltó al Barcelona (AFP PHOTO /VANDERLEI ALMEIDA)

Desde su llegada al Al Hilal en 2023, Neymar disputó solo siete partidos y marcó un gol debido a continuas lesiones. La más grave fue la rotura de ligamentos cruzados y meniscos de la rodilla izquierda sufrida en noviembre de 2023. Actualmente, el delantero se encuentra en proceso de recuperación de un desgarro en los isquiotibiales, lesión que arrastra desde principios de noviembre.

Jorge Jesus, ex DT del Flamengo y actual orientador del campeón de la Saudi Pro League, no había sido elogioso con su pupilo el pasado jueves, lo que fue tomado como una señal de que la salida era inminente. “Neymar no estará en el equipo, está fuera, no fue inscrito. La Liga Saudí es una de las mejores ligas del mundo, pero Neymar ya no puede rendir al nivel al que estamos acostumbrados. Desafortunadamente, las cosas se han vuelto difíciles para él”, dijo. Pues bien, su futuro estará nuevamente en Brasil. Y desde allí buscará relanzar su carrera.