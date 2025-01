Impacto en el mundo del fútbol: Elon Musk estaría interesado en comprar al Liverpool

Así lo confirmó el padre del CEO de Tesla en un medio británico.

Una nueva noticia en Europa causó conmoción en el mundo del fútbol. Es que el padre de Elon Musk reconoció públicamente que su hijo multimillonario ha mostrado interés en comprar al Liverpool, uno de los clubes tradicionales de mayor historia y jerarquía del Reino Unido.

Actualmente, la institución británica que milita en la Premier League es propiedad privada del Fenway Sports Group, que por el momento no ha manifestado intenciones de vender, pero ha aceptado inversiones externas en el pasado.

En una entrevista con Times Radio, Errol Musk aclaró que el CEO de Tesla tiene interés en adquirir al hexacampeón de la Champions League y quedarse con el mítico estadio de Anfield. “Le interesa, pero eso no significa que lo vaya a comprar”, reveló el padre del empresario. Y agregó: “Le gustaría, obviamente, a cualquiera le gustaría poder hacerlo. A mí también”. Sin embargo, cuando el periodista insistió sobre la posible compra, el padre de Elon Musk advirtió que prefería no referirse más al tema: “No puedo comentar sobre eso. Subirán el precio”.

En septiembre de 2023, FSG vendió una participación minoritaria a la firma de inversión estadounidense Dynasty Equity. En ese momento, el presidente de la firma, Mike Gordon, subrayó: “Nuestro compromiso a largo plazo con Liverpool sigue siendo tan fuerte como siempre. Siempre hemos dicho que si hay un socio inversor que sea adecuado para Liverpool, entonces perseguiríamos la oportunidad para ayudar a asegurar la resiliencia financiera a largo plazo del club y su crecimiento futuro”.

Bajo l aórbita de FSG, el Liverpool se ha reestablecido como una de las potencias internacionales del Viejo Continente. El club de Merseyside ganó su primer título en la Premier League después de 30 años, cuando cortó la sequía de tres décadas en 2020. Una temporada después de ganar la codiciada Champions League.

Errol Musk dijo además que tienen familiares en Liverpool y que tuvieron “la suerte de conocer a muchos de los Beatles” porque crecieron en las mismas calles de la ciudad inglesa.

El Liverpool, actual líder del certamen doméstico y puntero en la tabla general de la Fase Liga de la Champions, no hizo comentarios sobre el asunto.

Cabe recordar que Elon Musk se ha involucrado en la política británica desde que el Partido Laborista de centroizquierda fue elegido en julio. Fue entonces cuando el multimillonario ha usado su red social, X, para pedir nuevas elecciones.

El pasado lunes, Starmer condenó las “mentiras y desinformación” que, según dijo, están socavando la democracia británica, en respuesta a una serie de ataques a su gobierno por parte de Musk.

Por otro lado, el egipcio Mohamed Salah ha confirmado recientemente en declaraciones brindadas a Sky Sports, que la temporada 2024-2025 será la última con la camiseta del Liverpool. “Tengo muchas ganas de ganar la Premier League. Es mi último año en el club. Quiero darle este regalo especial a la institución y a la ciudad”, anunció el extremo de 32 años.

La figura africana finaliza contrato en junio de 2025 y ya ha rechazado varias ofertas de renovación por parte de la entidad inglesa. “Estamos muy lejos de cualquier progreso en las negociaciones contractuales, por lo que solo tenemos que esperar y ver”, afirmó.

Actualmente el jugador de los Reds lleva anotados 20 goles y ha dado 17 asistencias en los 26 partidos en los que ha estado bajo las órdenes de Arne Slot.