Impuestos sale al frente de las críticas de Roca y le recuerda que Aerosur adeuda al Estado más de $us 605 millones

Para el presidente del SIN, Mario Cazón, las declaraciones de Roca, “son indignantes” porque aseveró que el año 2012 desviaba lo que obtenía por la venta de pasajes aéreos, a cuentas bancarias del exterior, particularmente a paraísos fiscales (Panamá).

Por Marisol Esthela Alvarado Flores

Fuente: Visión 360

El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) salió al frente este viernes de las críticas de Humberto Roca, expropietario de la empresa aérea quebrada Aerosur, y recordó que tiene una deuda de más de $us 605 millones por concepto de impuestos impagos.

El presidente del SIN, Mario Cazón, explicó que Roca como principal responsable de Aerosur, debe al Estado boliviano más de $us 605 millones, que en moneda nacional representan más de Bs 4.200 millones, por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las Transacciones (IT) y el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), correspondientes a las gestiones 2009 a 2013.

“Esta deuda corresponde a diferentes componentes, una de los cuales son las declaraciones juradas realizadas por la propia Aerosur, entonces, es como cualquier contribuyente que debe declarar y pagar, pero lamentablemente esta empresa no tributaba al Estado boliviano”, explicó Cazón, citado por la agencia estatal ABI.

A raíz del percance que sufrió una aeronave de la empresa aérea estatal Boliviana de Aviación (Boa) el pasado domingo en el aeropuerto Jorge Wilstermann de Cochabamba, Roca, desde Estados Unidos, dijo a los medios que es la consecuencia de la creación de empresas estatales sin una proyección empresarial.

“Durante toda la historia de Boa ha sido subsidiada por el Estado (…) ahora, que no hay dinero en el Estado, se presentan los problemas para las empresas que no tienen visión empresarial y atraviesan un momento de iliquidez, producto de malas decisiones que no son empresariales, sino son decisiones políticas”, dijo el empresario a medios nacionales.

Para Cazón, estas declaraciones, “son indignantes” porque aseveró que Roca el año 2012 desviaba lo que obtenía por la venta de pasajes aéreos, a cuentas bancarias del exterior, particularmente a paraísos fiscales (Panamá), y por denuncias de los mismos usuarios de Aerosur se supo que no emitía facturas y, por tanto, evadía el pago de impuestos.

“Humberto Roca ahora se atreve a hablar desde el exterior sin conocimiento de la actual situación aérea del país, cuando él mismo no pagaba impuestos por la venta de pasajes de Aerosur y esa deuda en más de 10 años creció hasta llegar a los $us 605 millones”, cuestionó el Presidente del SIN.