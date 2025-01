Intentaron matar a fierrazos al presidente de la comunidad boliviana en Tartagal

Fuente: El País

El fin de semana sufrió un ataque, y por milagro no fue asesinado a golpes, el presidente de la comunidad boliviana en Tartagal, Dionisio Gutierrez.

En cercanías al puente del río Tartagal, sobre la ruta nacional 34 en el barrio Tomás Ryan, Gutierrez tiene su vivienda, un aserradero y un depósito de madera y según relató a los medios locales, alrededor de las 16.30 del viernes anterior escuchó movimientos en la vivienda y fue a mirar.

En ese momento fue atacado por un sujeto que había ingresado con intenciones de robarle, pero que al verse descubierto lo atacó de manera salvaje, a pesar de tratarse de un hombre bien entrado en años.

«Me vino a robar, pero como lo sorprendí se vino encima mío con la intención de matarme; me golpeó con un fierro, me tiró al piso y yo no podía moverme pero me seguía pegando. Yo trataba de defenderme con un fierro pero tomó otro elemento y pretendía darme puntazos. Salieron los perros que lo atacaron y por eso se escapó», relató a El Tribuno del Salta. Fue auxiliado por unos vecinos y llevado al hospital Juan Domingo Perón donde quedó internado dada la gravedad de sus lesiones.

Mientras él permanecía en el suelo sin poder moverse a consecuencia de la brutal golpiza, el sujeto aprovechó para ingresar a la vivienda de Gutierrez y sustraerle una motosierra para luego darse a la fuga.