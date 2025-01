Israel interceptó un dron lanzado desde Yemen

El Ejército israelí comunicó que “no se activaron las alertas”, y que el aparato fue derribado por un helicóptero cerca de Gvulot. Los rebeldes hutíes por el momento no reivindicaron la acción

Un avión no tripulado en una exposición celebrada por los hutíes con motivo de la «Semana de los Mártires» en Sanaa, Yemen 17 de noviembre 2024. (REUTERS/Khaled Abdullah) eju.tv





El Ejército de Israel ha asegurado este lunes haber interceptado un dron lanzado desde Yemen contra el país, sin que los hutíes, que han llevado a cabo decenas de ataques con aparatos no tripulados y misiles contra territorio israelí durante los últimos meses, se hayan pronunciado al respecto.

“La Fuerza Aérea ha interceptado en el sur de Israel un aparato aéreo no tripulado lanzado desde Yemen”, ha dicho en un breve comunicado, en el que ha agregado que “en línea con las políticas, no se activaron las alertas”. Fuentes militares citadas por el diario ‘The Times of Israel’ han detallado que el dron fue derribado por un helicóptero cerca de Gvulot.

Los rebeldes, que controlan la capital, Saná, y otras zonas del norte y el oeste de Yemen desde 2015, comenzaron a atacar con drones y misiles el territorio de Israel y buques vinculados con el país en aguas del mar Rojo y del golfo de Adén en respuesta a la ofensiva militar en la Franja de Gaza, desatada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por Hamás y otros grupos palestinos.

Los ataques de los hutíes han llevado a Israel a lanzar varios bombardeos contra Yemen, mientras que Estados Unidos y Reino Unido han ejecutado igualmente ataques aéreos contra el país argumentando que buscan garantizar la seguridad de la navegación en la zona. Los rebeldes han prometido mantener sus operaciones hasta que Israel ponga fin a la ofensiva contra Gaza, que deja ya más de 46.500 muertos.

Un vehículo militar israelí pasa junto a pancartas en las que se lee «Bring Them Home Now» (Tráiganlos a casa ya), en medio del actual conflicto entre Israel y Hamás, en el lado israelí cerca de la frontera entre Israel y Gaza. 12 de enero de 2025. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Las declaraciones de Netanyahu

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó el pasado 10 de enero que los hutíes “están pagando y seguirán pagando un alto precio por su agresión contra Israel”.

“Los hutíes son una extensión de Irán y sirven a los objetivos terroristas del eje iraní en Oriente Medio. Representan un peligro para Israel y toda la región, incluida una violación de la libertad de navegación global”, subrayó.

Israel bombardeó por primera vez Yemen el pasado julio tras la muerte de un israelí en Tel Aviv por un misil de los hutíes. Atacó el puerto de Hodeidah, que considera la puerta de entrada al país del armamento de Irán.

A mediados de diciembre, los hutíes intensificaron sus ataques contra Israel, sin causar víctimas pero sí daños materiales, a lo que el Ejército israelí respondió bombardeando Yemen, incluida la capital Saná, el 19 y el 26 de diciembre.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. EFE/EPA/ABIR SULTAN

Desde que comenzó la guerra en Gaza, el 7 de octubre de 2023, los hutíes comenzaron a lanzar proyectiles no solo contra Israel, sino también contra buques occidentales que atraviesan el mar Rojo, en perjuicio del transporte marítimo mundial.

(con información de EP y EFE)