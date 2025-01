Jannik Sinner derrotó en sets corridos a Alexander Zverev y se consagró campeón del Abierto de Australia

El italiano se impuso 6-3, 7-6 y 6-3 ante el alemán y dejó en claro que quiere ser el dueño de la nueva era del tenis. Lleva 21 partidos invicto y no concedió sets en los últimos 22 disputados contra jugadores Top 10

Fuente: Infobae

Jannik Sinner retuvo la corona en el Abierto de Australia y sacó más ventaja en el liderazgo del tenis mundial. Venció en sets corridos a Alexander Zverev, por 6-3, 7-6 (4) y 6-3, en el Rod Laver Arena del Melbourne Park en dos horas y 44 minutos de competencia. El italiano de 23 años consiguió su tercer título de Grand Slam y reafirmó sus intenciones de instalarse como uno de los jugadores que marquen el ritmo del deporte por los próximos años.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El nacido en San Cándido, al norte de su país, no le dio chances al alemán número dos del ranking de la ATP que no pudo cortar la mala racha de finales grandes perdidas, después del US Open (2020) y Roland Garros (2024). A lo largo del encuentro, Sinner no le otorgó ninguna chance de quiebre a su rival y se quedó con el 89 por ciento de los puntos disputados con su primer servicio. Una máquina.

Todo durante el cotejo se definió en los detalles. La única diferencia en la primera manga fue la rotura que llegó en el octavo juego y que encarriló las intenciones de “El Zorro” -como le dicen desde niño a Sinner en su entorno-.

Alexander Zverev, número 2 del mundo, no pudo con el líder del ranking ATP (REUTERS/Francis Mascarenhas)

La llave del partido estuvo en el tiebreak del segundo set. En ese momento, el líder del escalafón mostró algunas dudas con su saque y el nacido en Hamburgo sabía que tenía que igualar el duelo para que no se le escapara. Pero en el 4-4 de ese game decisivo, Jannik tuvo algo de suerte: en pleno intercambio, un drive suyo que no parecía ocasionar problemas en Zverev pegó en la faja y la bola se murió del otro lado de la red. Con los siguientes dos servicios selló el 2-0 y quedó a un paso de la consagración. La obtención de esa manga, además, significó un récord para el dueño del tenis actual, al ser el único en conseguir 21 sets al hilo contra oponentes dentro del Top 10.

Ya en el tercer y definitivo parcial, las cosas se mantuvieron de igual manera hasta el sexto juego, cuando Sinner consiguió el quiebre que lo dejó 4-2 en el marcador. Con la contundencia marcada con su servicio a lo largo de las casi tres horas en pista, la coronación del bicampeón era solo cuestión de minutos. Y así fue.

Con el triunfo de este domingo en Melbourne, el italiano estiró su imbatibilidad en los últimos meses traducida en 21 partidos invicto entre torneos ATP (17) y Copa Davis (4). En esa racha que comenzó en octubre del año pasado, el italiano conquistó Masters de Shanghai, el ATP Finals y se quedó con la Ensaladera de Plata junto a sus compañeros de selección. La última derrota se la propinó el número tres del mundo, el español Carlos Alcaraz, en la final del China Open.

De esta manera, Jannik Sinner demostró que es el principal abanderado de la nueva generación de tenistas para quedarse con el lugar que dejaron vacante Novak Djokovic, Roger Federer y Rafael Nadal. Mientras se juegue en cancha dura, no aparenta haber rival que pueda con su nivel actual.

Fuente: Infobae