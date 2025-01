Jennifer López y Ben Affleck han terminado con su trámite de divorcio: estas fueron las condiciones

Las celebridades formalizaron su divorcio después de una separación que tuvo lugar en abril de 2024

Jennifer López y Ben Affleck han oficializado su divorcio, según documentos judiciales obtenidos por People. La resolución llega casi 20 semanas después de que la actriz de Unstoppable solicitara la disolución de su matrimonio el 20 de agosto de 2024.

El proceso se cierra con el acuerdo de separar sus bienes y obligaciones, aunque las propiedades y activos no especificados aún deberán ser determinados.

La pareja, que reavivó su romance en 2021, contrajo matrimonio en una ceremonia íntima en Las Vegas en julio de 2022. Posteriormente, celebraron una boda más formal en Georgia frente a amigos y familiares en agosto de ese mismo año.

Sin embargo, el 20 de agosto de 2024, exactamente dos años después de esa celebración, Jennifer López presentó la solicitud de divorcio en la Corte Superior del Condado de Los Ángeles, citando “diferencias irreconciliables” y estableciendo el 26 de abril como la fecha de su separación.

La separación incluye la restauración de su apellido y la determinación futura de bienes comunes y separados (REUTERS/Mario Anzuoni)

En su solicitud, la cantante y actriz solicitó la restauración de su apellido de soltera, Jennifer Lynn López, y expresó que no pedía manutención conyugal ni honorarios legales para ninguna de las partes.

Además, indicó que el “exacto” detalle de sus bienes y obligaciones será determinado más adelante, dado que estos aún no se habían aclarado.

A pesar de que su decisión sorprendió a muchos, fuentes cercanas a López señalaron que, aunque ella no deseaba el divorcio en un principio, sentía una sensación de “alivio” tras la solicitud.

“No quería el divorcio. Quería resolver las cosas. Se aman. Jennifer no es del tipo que se rinde fácilmente”, comentó un allegado.

El actor se muestra enfocado en su carrera y familia tras la ruptura (REUTERS/Yara Nardi)

Por su parte, Ben Affleck parecía estar bien, enfocado en su trabajo y en su familia. “Él prospera cuando tiene proyectos laborales. Ha estado excelente con los niños. Está haciendo exactamente lo que quiere. Parece muy feliz”, afirmó una fuente cercana al actor.

Durante los meses previos a la solicitud de divorcio, comenzaron a circular rumores sobre una tensión en la relación, especialmente después de que la pareja no fuera vista junta durante varias semanas, tras un avistamiento en Nueva York el 30 de marzo.

La separación se produjo en medio de un verano en el que ambos pasaron tiempo por separado: López disfrutó de unas vacaciones en Europa y pasó varios eventos en los Hamptons, mientras que Affleck estuvo concentrado en la filmación de The Accountant 2 en Los Ángeles.

(REUTERS/Allison Dinner)

Aunque ambos compartieron tiempo con sus hijos en eventos como la graduación de la hija del actor, Violet, se hizo evidente que sus vidas seguían caminos distintos.

J.Lo regresó a la esfera pública en septiembre de 2024, tras su aparición en el Festival Internacional de Cine de Toronto, donde presentó Unstoppable. Por su parte, Ben Affleck, quien fue coproductor de la película, no estuvo presente en el evento.

A pesar de la ruptura, la ex pareja continúa colaborando en la crianza de sus hijos. López tiene dos hijos, los gemelos Max y Emme, fruto de su matrimonio con Marc Anthony, mientras que Affleck comparte tres hijos con Jennifer Garner: Violet, Seraphina y Samuel.

Jennifer Lopez abordó su separación de Ben Affleck

Recientemente, Jennifer López reflexionó sobre los desafíos que ha enfrentado en medio de su proceso de divorcio y las lecciones que ha aprendido de estas experiencias.

La actriz y cantante reflexionó sobre cómo los desafíos en la vida no son coincidencias, sino lecciones (REUTERS/Mario Anzuoni)

En una entrevista con British Vogue, la cantante expresó: “Pienso que la manera en que supero las cosas no es pensando que me están sucediendo a mí, sino que están sucediendo para mí y cuál es la lección que necesita ser aprendida en el momento”.

Para López, los desafíos tienen un propósito específico en la vida, y no son coincidencias. “No hay coincidencias. Esto no está sucediendo al azar. Está sucediendo por una razón”, comentó la artista de 55 años.

Lopez señaló que esta perspectiva le ha permitido manejar las dificultades de forma más positiva. “Cuando pienso en las cosas de esa manera y me mantengo en una mentalidad más positiva al respecto, es más fácil aceptarlo como la lección que es”, agregó.

En una conversación posterior con Interview Magazine, López reveló que ha aprendido a valorar su capacidad de sentir “alegría y felicidad” por sí misma.

A pesar de su separación, Jennifer López y Ben Affleck mantienen una relación cordial por el bienestar de sus hijos y se comunican regularmente (Grosby)

“Pienso para mí misma… ‘Gracias, Dios. Lamento que me haya tomado tanto tiempo. Debería haberlo aprendido antes. Lo entiendo’”, confesó.

A través de sus palabras, López subrayó que el proceso de crecimiento personal es continuo y que ha logrado aprender de sus vivencias, con el objetivo de salir más fuerte y sabia de cada desafío.

A pesar del final de su relación romántica, Jennifer López y Ben Affleck han mantenido una relación cordial y continúan como una familia unida en apoyo a sus hijos.

Fuentes cercanas confirmaron que ambos siguen en contacto para manejar los asuntos relacionados con la crianza, sin que esto implique la reanudación de una relación sentimental.