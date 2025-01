Jhonny Fernández anuncia que la UCS “estará en el gobierno” para el 2025

Jhonny Fernández, reunido con la militancia de la UCS, la tarde de este viernes. Foto: Jhonny Fernández (Facebook)

El alcalde de Santa Cruz y líder de la Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Jhonny Fernández, aseguró que su sigla estará en el gobierno nacional, luego de las Elecciones Generales del 2025.

“Este 10 de enero, acuérdese, la UCS va a estar cogobernando el próximo gobierno nacional y vamos a estar en el gobierno. Acuérdense lo que les digo”, afirmó Fernández, durante un acto con la militancia del partido celeste y blanco.

Desde julio de 2024, el líder de la UCS afirma que tendrá participación activa en las Elecciones de agosto de este año. Sin embargo, hasta el momento, no confirmó si su sigla participará con candidato propio, o en alianza con otras organizaciones políticas.

En ese marco, Fernández anunció que hasta fines de enero sostendrá un nuevo encuentro para definir estos aspectos. Afirmó que no se encuentra “desesperado” de “colgarse” de otros candidatos.

“Hasta fin de mes vamos a tener un nuevo encuentro, no vamos a cometer errores, no debemos cometer errores (…). No estamos desesperados de ir a colgarnos de alguien, y a fin de mes vamos a definir cosas importantes para el tema nacional”, indicó el burgomaestre de la capital cruceña.

Hasta el momento, quienes confirmaron sus candidaturas fueron el expresidente Jorge Tuto Quiroga por la agrupación política “Libre”; y el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, con su agrupación APB-Súmate.

Por otro lado, se encuentra también el denominado “Bloque de Unidad”, conformado por el líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina; el expresidente y jefe de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa y el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

Quiroga forma también parte de este bloque; sin embargo, fue el primero en anunciar su candidatura del bloque, yendo en contra del acuerdo firmado en diciembre con los otros líderes de oposición.